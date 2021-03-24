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Даша Квиткова призналась, что долго не могла забеременеть

24 марта, 14:59

Элина Пелешенко

Победительница "Холостяка" призналась, что они с Никитой Добрыниным очень хотели ребенка

Недавно главный герой романтического реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова рассекретили пол ребенка. Сейчас победительница "Холостяка" наслаждается своими особенным положением, ведь они с Никитой очень хотели малыша. В интервью программе "Зірковий шлях "на телеканале "Украина" Даша рассказала, что заветные две полоски на тесте увидела не сразу.

Даша и Никита планировали пополнении в семье. Но как призналась будущая мама, все не сразу получилось.

"Мы с Никитой очень хотели ребенка. Я не отходила от аптеки около дома, покупала тесты по 20 штук...Это был тот момент, когда нам настолько сильно этого хотелось, что аж трусились руки. Мы не могли лечь спать, если я не сделаю тест и он не покажет хоть что-то", – рассказала жена Добрынина.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova

Но на всех этих тестах тех самых двух полосок не было. В какой-то момент мама Даши посоветовала дочери не зацикливаться на беременности и отпустить ситуацию. Победительница "Холостяк-9" прислушалась к советам мамы.

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Отвлечься от мыслей Даше помогла поездка во Львов с друзьями, и как позже выяснилось, девушка уже была беременна, но не знала об этом. Тогда Квитковой приснился сон, в котором она делает два теста и оба показывают тот самый результат.

Вернувшись домой Даша решила сделать еще раз тест.

"А Никита знал, если я ухожу в туалет надолго, значит я там что-то делаю, я должна вернуться с новостями. Я выхожу, и он смотрит на меня, говорит: "это то, о чем я думаю?" Говорю, я не знаю, но кажется, что таки случилось", – рассказала Квиткова.

Смотрите полное интервью Даши Квитковой для программы "Зірковий шлях":

Ранее мы рассказывали, что Даша Квиткова попала в больницу.

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