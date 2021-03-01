Дед стал ютуб-блогером: "Реагирую на все – вакцинацию, пьянство, пенсии. И советуюсь с молодежью"

Украинский пенсионер взял прозвище Дед Панч и пошел в YouTube, где вместе с молодежью обсуждает самые горячие и актуальные темы

Украинский журналист Александр Панченко, много лет работавший в газете "Сегодня" и на сайте segodnya.ua, взял себе колоритный псевдоним Дед Панч, завел уникальный влог и стремительно завоевывает просторы YouTube!

Пенсионер обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко, но прикольно.

Мы решили узнать у Деда Панча, как серьезный журналист стал влогером?

Дед Панч

Фото: "Сегодня"

Чья идея – соединить взгляды разных поколений в одном влоге? Дед Панч (в переводе "панч" – удар). Кого бить собираетесь?

Это коллективная идея. Решили внести свежую струю в блогерство, создав некий "сплав молодости и опыта". А вот имя мне подобрали не сразу. Сперва планировалось, что я буду "Дед Сашко". Потом решили обыграть мою фамилию – Панченко. Тем более, что коллеги иногда называют меня Панч. Да, панч в боксе – это нокаутирующий удар, но бить физически мы никого не собираемся! В молодежном слэнге "панч" – удачный словесный выпад в адрес оппонента. В этом направлении и стараемся работать. Кстати, дед я настоящий, у меня трое внуков.

Почему Вы решили сделать влог?

Видео дает несравнимо больше возможностей донести свои мысли до аудитории, чем текст. Конечно, я один не справился бы, ведь сделать интересный влог с различными эффектами сложно технически и требует много времени. Мне помогает мой молодой коллега. Его зовут Леонид – творческий псевдоним "Мюнхгаузен". Но мы, в отличие от известного персонажа барона Мюнхгаузена, не фантазируем, а говорим только правду!

Чем вас удивляет и шокирует нынешняя молодежь?

Молодежь удивляет и шокирует в хорошем смысле тем, что она прекрасно разбирается в гаджетах, умеет их настроить и быстро найти любую информацию, если есть интернет.

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А в плохом смысле шокирует неумением анализировать ситуацию и нежеланием глубоко вникнуть в суть вопроса. Отбери интернет – и мало кто может ответить, сколько будет, условно говоря, "дважды два".

Фото: Сегодня"

Вы записали уже три влога (третий опубликован в воскресенье, 28 февраля), и все они разные. На что реагируете в первую очередь – как выбираете темы?

Реагирую на все злободневные новости, которые касаются каждого. Это, например, вакцинация от коронавируса, разрешение на свободное владение короткоствольным оружием, пьянство за рулем, сегодняшние и будущие пенсии (именно о пенсиях последний выпуск "Деда Панча").

В первом выпуске обсуждались три разные темы (три "панча"). Во втором и третьем влогах тема была одна, а все три "панча" последовательно били в одно и то же место. И еще стараемся советоваться с молодежью. Потому что они всегда в теме!

Напомним, в воскресенье появился новый выпуск блогера-пенсионера Деда Панча, где он вместе с молодежью обсуждает украинские пенсии.

Также рекомендуем выпуск: "Дед Панч о пьяных за рулем".