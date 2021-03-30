Деми Ловато после отмены помолвки приняла свою ориентацию. Певица призналась в пансексуальности

Летом 2020 года певица Деми Ловато помолвилась с актером Максом Эрихом. Спустя пару месяцев она расторгла помолвку, на что повлияло самовосприятие Деми. Об этом она рассказала в подкасте Джо Рогана.
28-летняя Деми Ловато призналась, что из-за религиозного воспитания боялась признаться в своей сексуальной ориентации, но теперь гордится тем, что является частью ЛГБТ-сообщества.
Влечение к женщинам Деми почувствовала еще в детском возрасте, а уже будучи взрослой попробовала однополый секс. Знаменитость говорит, что интим с женщиной ей понравился больше, чем с мужчиной.
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Она объяснила, что ее привлекает абсолютно все, и что ей подходит определение пансексуалка (пансексуалов могут привлекать женщины, мужчины, трансгендеры, интерсексуалы – Ред.).
Ловато также заявила, что ее помолвка с Максом Эрихом, которую звезда расторгла в прошлом году, повлияла на ее взгляды на сексуальность.
"Я была помолвлена с одним мужчиной. Я думала, что выйду замуж, может быть, даже забеременею. Но этого не случилось. Тогда я подумала: "Это большой знак". Я думала, что проведу свою жизнь с кем-то. Теперь, когда я не собираюсь этого делать, я почувствовала облегчение от того, что могу жить со своей правдой", – сказала Деми Ловато.
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