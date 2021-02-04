Деми Мур к 27-летию их с Брюсом Уиллисом дочери показала редкие архивные фото

Актриса Деми Мур, которая ранее опубликовала первое фото после слухов о пластике, к 27-летию своей дочери поделилась серией архивных снимков. На фотографиях изображена их с Брюсом Уиллисом дочь Таллула в разные периоды своего взросления. На фото показалась и сама Деми Мур в молодости.

Звездная мама сопроводила пост в Instagram трогательными пожеланиями.

Деми Мур и ее дочь Талула / Фото: instagram.com/demi.moore

"С Днем Рождения, Таллула Бу! Ты великолепное существо, и для меня большая честь быть твоей матерью. По мере твоего взросления и становления, я надеюсь, что ты засияешь еще ярче, чтобы все могли разделить уникальную волшебную сладость твоей души! Пусть это будет еще один твой лучший год. Я люблю, тебя люблю тебя, люблю тебя!", – написала Деми Мур.

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур / Фото: instagram.com/demi.moore

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Таллула Уиллис / Фото: instagram.com/demi.moore

Таллула Уиллис / Фото: instagram.com/demi.moore

Таллула Уиллис – младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. У девушки есть старшие сестры – Скаут и Румер. А сейчас Брюс Уиллис воспитывает еще две дочки от своего второго брака с моделью Эммой Хемминг.

Ранее Деми Мур и Кейт Мосс напугали внешним видом на подиуме – звездам сделали черезчур эффектный макияж.