День ангела Светланы: красивые поздравления в стихах и прозе

Сегодня день ангела Светланы: не забудьте поздравить всех знакомых именинниц

Сегодня, 26 февраля, все Светы, Светланы, Светули, Светики и Светочки отмечают день ангела и законно получают в свой адрес самые теплые, нежные, милые, красивые и радостные поздравления с именинами.

Согласно церковному календарю, свои именины Светлана отмечает совсем нечасто, всего дважды в год, 26 февраля и 2 апреля. Сегодня вспоминается Преподобная Фотиния (Светлана) Палестинская, святая мученица, жившая в V веке в Израиле.

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Имя Светлана в переводе означает светлая, чистая. Девушки с таким именем обычно уверенные в себе, энергичные настойчивые и целеустремленные.

С днем ангела / Фото: Unsplash

В день ангела Светланы мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

Красивые поздравления с именинами Светланы в прозе

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Дорогая Светлана! Желаем, чтобы свет твоего имени, тепло твоего сердца и широта твоей души сделали твою жизнь счастливой, легкой и радостной. Пускай ней будут только хорошие моменты и положительные эмоции. Пускай в ней никогда не будет места печалям, тоске и разочарованию. Желаем здоровья, энергии, сил и процветания!

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С днем ангела / Фото: Unsplash

Лучшие поздравления Светлане с днем ангела в стихах

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Светлана рождена для счастья,

Для восхищенья и любви,

Пусть испытания и ненастья

Судьба оставит позади.



Подарит много дней хороших,

Улыбок море и добра,

Здоровья крепкого побольше,

Чтоб, не болея, жить до ста!



Пусть рядом будут все родные,

Работа радует всегда,

Дороги будут все открыты,

В душе всегда цветет весна!

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С днем ангела / Фото: Unsplash

Если вы ищете подарок для родных и друзей, мы поможем вам с идеями, как сделать февральский праздник незабываемым.

Короткие смс поздравления с именинами Светланы

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Желаю, дорогая Света,

Тебе здоровья, много сил!

Всегда любовью будь согрета,

Чтоб радость каждый день дарил!



Осуществляй мечты, стремления,

Будь хороша всегда собой,

Лови от жизни наслаждение

И озаряй мир добротой!

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Эффектные поздравления Свете с днем ангела

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Светлана, с днем ангела! Будь прекрасна, энергична, весела и пусть никакие невзгоды тебя не коснутся. Желаю никогда в себе не сомневаться и добиваться желаемого. Пусть тебя окружают только добрые и искренние люди!

С днем ангела / Фото: Unsplash

День ангела Светланы: прикольные пожелания

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Поздравляю тебя, Светик,

Шлю с утра тебе приветик,

Желаю радости, уюта,

Ценить и годы, и минуты,

Любить, смеяться и мечтать,

Добро дарить и получать!

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