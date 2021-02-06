День блаженной Ксении Петербургской: короткие поздравления, проза и стихи

Сегодня, 6 февраля, православная церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской. За свои труды, кротость и молитвы святая Ксения получила от Господа дар предвидения и целительства и вскоре прославилась многими чудесами. В народе блаженную Ксению стали называть "утешающая всех, кто ее просит".

С днем ангела! / Фото: Pexels

В День блаженной Ксении Петербургской обязательно поздравьте своих родных и близких, пожелайте им мудрости и счастья, а также покровительства святой Ксении во всех их добрых делах и начинаниях. А мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, красивые и радостные поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской в стихах и прозе.

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Красивые поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской

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Пусть дарит Ксения святая

Благополучие, уют,

Мечта пусть сбудется любая,

Во всем пускай успехи ждут!



Желаю благ земных, здоровья,

И жизнь пусть будет хороша,

Теплом, надеждой и любовью

Пусть наполняется душа!

С днем ангела! / Фото: Pexels

Добрые поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской в прозе

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Поздравляю с Днем блаженной Ксении Петербургской! Желаю всегда любить, надеяться, верить и не оставлять свое сердце в сумраке грусти и разочарований. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку!

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День блаженной Ксении Петербургской: короткие смс пожелания

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Пускай же Ксения Святая

Тебе добро лишь принесет,

Живи счастливо, бед не зная,

Успех кругом тебя пусть ждет!

С днем ангела! / Фото: Pexels Реклама

День блаженной Ксении Петербургской: эффектные поздравления в прозе

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В День блаженной Ксении петербургской желаю, чтобы святая помогала вам в трудные минуты, наделяла здоровьем, дарила любовь и помогала в достижении поставленной цели.

Смс поздравление с Днем блаженной Ксении Петербургской

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Вам в день Ксении блаженной

От души хочу желать,

Чтобы меньше на работе

Приходилось уставать,

Чтобы горе и печали

Обошли вас стороной,

И чтоб люди вас встречали

Только доброю молвой.

С днем ангела! / Фото: Pexels

Милые поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской своими словами

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Поздравляю с Днем святой Ксении Петербургской! От всего сердца желаю щедрости души, праведных деяний, небесной благодати, истинных ценностей жизни, искренних молитв и крепкой веры.

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Короткие поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской в стихах

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С днем блаженной Ксении,

Сердечно поздравляю.

Здоровья, радости, добра,

От всей души желаю.



Оставят вас в покое

Дурные мысли пусть,

И по ветру развеются

Печаль, болезни, грусть!

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