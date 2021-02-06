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День блаженной Ксении Петербургской: короткие поздравления, проза и стихи

6 февраля, 06:05

Ольга Козачок

Как поздравить с Днем блаженной Ксении Петербургской 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, православная церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской. За свои труды, кротость и молитвы святая Ксения получила от Господа дар предвидения и целительства и вскоре прославилась многими чудесами. В народе блаженную Ксению стали называть "утешающая всех, кто ее просит".

С днем ангела! / Фото: Pexels

В День блаженной Ксении Петербургской обязательно поздравьте своих родных и близких, пожелайте им мудрости и счастья, а также покровительства святой Ксении во всех их добрых делах и начинаниях. А мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, красивые и радостные поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской в стихах и прозе.

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Красивые поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской

***

Пусть дарит Ксения святая
Благополучие, уют,
Мечта пусть сбудется любая,
Во всем пускай успехи ждут!

Желаю благ земных, здоровья,
И жизнь пусть будет хороша,
Теплом, надеждой и любовью
Пусть наполняется душа!

С днем ангела! / Фото: Pexels

Добрые поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской в прозе

***

Поздравляю с Днем блаженной Ксении Петербургской! Желаю всегда любить, надеяться, верить и не оставлять свое сердце в сумраке грусти и разочарований. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку!

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День блаженной Ксении Петербургской: короткие смс пожелания

***

Пускай же Ксения Святая
Тебе добро лишь принесет,
Живи счастливо, бед не зная,
Успех кругом тебя пусть ждет!

С днем ангела! / Фото: Pexels

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День блаженной Ксении Петербургской: эффектные поздравления в прозе

***

В День блаженной Ксении петербургской желаю, чтобы святая помогала вам в трудные минуты, наделяла здоровьем, дарила любовь и помогала в достижении поставленной цели.

Смс поздравление с Днем блаженной Ксении Петербургской

***

Вам в день Ксении блаженной
От души хочу желать,
Чтобы меньше на работе
Приходилось уставать,
Чтобы горе и печали
Обошли вас стороной,
И чтоб люди вас встречали
Только доброю молвой.

С днем ангела! / Фото: Pexels

Милые поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской своими словами

***

Поздравляю с Днем святой Ксении Петербургской! От всего сердца желаю щедрости души, праведных деяний, небесной благодати, истинных ценностей жизни, искренних молитв и крепкой веры.

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Короткие поздравления с Днем блаженной Ксении Петербургской в стихах

***

С днем блаженной Ксении,
Сердечно поздравляю.
Здоровья, радости, добра,
От всей души желаю.

Оставят вас в покое
Дурные мысли пусть,
И по ветру развеются
Печаль, болезни, грусть!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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