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День Ксении: что ни в коем случае нельзя делать

6 февраля, 07:10

Ольга Козачок

Узнайте, почему в день Ксении нельзя перестилать постель

Сегодня, 6 февраля, отмечаем День ангела Оксаны (или Ксении). В этот день церковь почитает память сразу двух святых с этим именем – преподобной Ксении Миласской и блаженной Ксении Петербургской. Узнайте о главных запретах и приметах этого дня.

Традиции в День святой Ксении / Фото: Unsplash

Кто такие Ксении: истории святых

Первая из Ксений, Миласская, жила в Риме в V веке. Она родилась в знатной семье, однако решила посвятить себя Богу, переселилась на остров Кос, где на собственные средства построила церковь во имя первомученика Стефана, была монахиней, вела аскетическую жизнь и ограничивала себя во всем.

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Другая святая – блаженная Ксения Петербургская. Она жила в XIX-XX веках и еще при жизни слыла чудотворицей. Ради служения Богу, спасения и любви к ближним Ксения взяла на себя подвиг юродства. За свои труды, кротость и молитвы блаженная получила от Господа дар предвидения, целительства и чудотворения.

Что нельзя делать 6 февраля

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6 февраля: приметы праздника

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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