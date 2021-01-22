День Соборности Украины-2021: история и значение праздника

Сегодня, 22 января, наступил День Соборности Украины, который отмечают в годовщину Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики. Какова история и значение праздника, узнайте в нашей статье.
День Соборности Украины: ежегодная дата праздника
Украина 22 января отмечает День Соборности. Несмотря на официальность этой даты для нашей страны, День Соборности Украины – это рабочий день. Он может быть выходным только тогда, когда выпадает на субботу или воскресенье.
В 2021 году праздник выпадает на пятницу, конец рабочей недели.
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День Соборности Украины: история праздника
Ежегодно праздник День Соборности Украины отмечается в годовщину подписания Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики 1919 года.
В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР).
В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор.
22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как "Акт злуки – акт объединения украинских земель", был обнародован в Киеве на Софийской площади.
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Официальный государственный статус День Соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы.
Но и до этого украинцы проводили памятные акции в этот день. Один из ярких примеров – 21 января 1990 года, когда жители многих населенных пунктов, взявшись за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова.
Смотрите видео, как отмечалось столетие Дня Соборности Украины:
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