День студента: история праздника, какого числа отмечают в Украине

Узнайте, почему День студента в Украине празднуется дважды в год

25 января наступает Татьянин день. А еще в этот день издавна свой праздник отмечают студенты. Примечательно, что День студента отмечается в Украине дважды. Что это за день, какая у него история, когда и как его празднуем, читайте в нашей статье.

День студента / Фото: Depositphotos

День студента: дата праздника

День студента в Украине празднуется дважды – 25 января и 17 ноября. Осенняя дата – это Международный День студента.

Татьянин день в 2021 году выпадает на понедельник, 25 января. А еще в этот день заканчивается локдаун. Так что у всех студентов есть прекрасная возможность наконец-то встретиться в реальном пространстве после долгого пребывания в режиме онлайн.

История праздника День студента

Многие задаются вопросом, когда День студента празднуется в Украине, и почему у нас чествуются две даты.

25 января православные христиане отмечают День святой мученицы Татьяны. И в этот же день в 1755 году императрица российская Елизавета открыла в Москве первый университет, поэтому этот праздник ассоциируется с днем студенчества.

День студента / Фото: Pexels Реклама

А вот исторической датой студентов считается 17 ноября. В этот день в 1939 году более 1200 студентов Чехословакии было арестовано и помещено в концлагерь, часть из них казнили. В память об этой молодежи и был провозглашен Международный день студентов.

День студента / Фото: Pexels

Когда отмечают официально День студента в Украине, было определено Указом президента от 16 июня 1999 года. Дата установлена на 17 ноября. Международная цель этого праздника – объединить студентов всего мира и подчеркнуть важную роль этой социальной группы в жизни и развитии общества.

День студента / Фото: Pixabay

Отметим, что нет каких-то устоявшихся традиций на День студента. Сценарий празднования может быть самым разным. Праздник тем и хорош, что каждый его отмечает по-своему. Кто-то организовывает вечеринку, а где-то проходит торжественный вечер. А в условиях карантинных ограничений желательно избегать массового скопления людей и перенести поздравления в онлайн-режим.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.