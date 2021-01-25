Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Сегодня, 25 января, празднуем День студента в Украине. Вообще студенты отмечают свой праздник дважды в году – 25 января и 17 ноября. Татьянин день, который также ассоциируется с днем студенчества, чествуется 25 января, а Международный День студента отмечается 17 ноября. Если вы не знаете, как поздравить с этим праздником друзей и знакомых, Сегодня.Lifestyle собрали замечательную подборку поздравлений с Днем студента.

С Днем студента / Фото: Depositphotos

Поздравления с Днем студента в прозе

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Хочу поздравить всех студентов с их профессиональным праздником – Днем студента. Хочу пожелать вам терпения, везения и удачи. Не бойтесь сессии, потому что она не так страшна на самом деле. Участвуйте в студенческой жизни, ведь она такая интересная и многогранная. Концерты, конкурсы, поездки, встречи и конференции – все это будет вам только на пользу. Старайтесь во всем находить для себя положительные моменты, усваивать уроки и просто наслаждаться моментами.

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Студенческие годы – одни из самых лучших и беззаботных времен. Да, по сравнению с тем, что вас ждет дальше, эти годы действительно беззаботные. В это время прекрасно все, даже та самая сессия, о которой столько говорят. На самом деле, это определенная школа жизни, где вы набираетесь опыта во всем. В университете вы можете, например, стать редактором студенческой газеты. Это будет для вас практикой, и вы поймете, сможете ли на самом деле справиться с такой должностью. Университет готовит вас к жизни, потому что уже в стенах родного ВУЗа вы начинаете осознавать, что такое самостоятельность и ответственность. Я поздравляю всех студентов с их профессиональным праздником! Пусть в вашей жизни все будет так, как вы хотите!

С Днем студента: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

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Поздравляю тебя с Днем студента, и хочу тебе пожелать позитива, побольше денег, счастья и чтобы всегда везло! Пусть только лучшее ждет тебя в жизни, ведь она только начинается! Пусть те, кого ты любишь, не покидают тебя! пусть хорошая учеба принесет свои плоды, а так же желаю суметь устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу!

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Прикольные поздравления с Днем студента-2021 в стихах и картинках

Всем известно, что студент – сверхчеловек.

Общага – его зона обитания,

Скоротечен у студента век,

Без сна обходится легко, без пропитания.

Обожает сборища и смех,

Словно губка впитывает знания,

Он большой охотник до утех,

До обильных философских возлияний.

Не изученный наукой вид,

Олицетворение свободы,

Презирающий заплесневевший быт,

Отдающий предпочтенье бутербродам.

В День студента прям в начале года

Мы поем вам, дорогие, оду.

И не важно, сколько лет в данный момент,

Если вы в душе еще студент!

С Днем студента: открытки и поздравления / Фото: bonnycards Реклама

***

Пары тянутся, как годы,

Но сегодня не скучать,

Ведь сегодня будем крепко

День студентов отмечать.

Пары, пусть летят, как ветер,

Перемены же длинней.

И чтоб очередь поменьше

У буфетных у дверей.

Веселимся, отдыхаем,

И средь этой кутерьмы,

Праздник наш, мы точно знаем,

Ведь студенты – это мы.

***

Ты студент – и это классно,

Ты задорен, молод, весел.

Время тратишь не напрасно

(Ну хотя б во время сессий).

Если бедствовать не хочешь,

То старайся от души.

Дискотеки только ночью,

Днем "курсач" садись пиши.

С Днем студента: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

***

Время лекций, семинаров,

Время сна на первых парах,

Время дружбы и любви,

Время денег на мели,

Время шумных вечеринок

Дней веселых и счастливых!

Посиделок до утра!

Это – студенчества пора.

Живи эти годы счастливо,

Ярко, радостно, красиво!

***

Ты учишься, и это много значит,

Так пусть везет всегда тебе,

Пускай твоя звезда удачи

Осветит путь даже во мгле!

Пускай проходит динамично

Студенческая жизнь.

Живи, учись ты на отлично

И молодцом держись!

С Днем студента: открытки и поздравления / Фото: bonnycards

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