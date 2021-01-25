Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Сегодня, 25 января, празднуем День студента в Украине. Вообще студенты отмечают свой праздник дважды в году – 25 января и 17 ноября. Татьянин день, который также ассоциируется с днем студенчества, чествуется 25 января, а Международный День студента отмечается 17 ноября. Если вы не знаете, как поздравить с этим праздником друзей и знакомых, Сегодня.Lifestyle собрали замечательную подборку поздравлений с Днем студента.
Поздравления с Днем студента в прозе
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Хочу поздравить всех студентов с их профессиональным праздником – Днем студента. Хочу пожелать вам терпения, везения и удачи. Не бойтесь сессии, потому что она не так страшна на самом деле. Участвуйте в студенческой жизни, ведь она такая интересная и многогранная. Концерты, конкурсы, поездки, встречи и конференции – все это будет вам только на пользу. Старайтесь во всем находить для себя положительные моменты, усваивать уроки и просто наслаждаться моментами.
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Студенческие годы – одни из самых лучших и беззаботных времен. Да, по сравнению с тем, что вас ждет дальше, эти годы действительно беззаботные. В это время прекрасно все, даже та самая сессия, о которой столько говорят. На самом деле, это определенная школа жизни, где вы набираетесь опыта во всем. В университете вы можете, например, стать редактором студенческой газеты. Это будет для вас практикой, и вы поймете, сможете ли на самом деле справиться с такой должностью. Университет готовит вас к жизни, потому что уже в стенах родного ВУЗа вы начинаете осознавать, что такое самостоятельность и ответственность. Я поздравляю всех студентов с их профессиональным праздником! Пусть в вашей жизни все будет так, как вы хотите!
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Поздравляю тебя с Днем студента, и хочу тебе пожелать позитива, побольше денег, счастья и чтобы всегда везло! Пусть только лучшее ждет тебя в жизни, ведь она только начинается! Пусть те, кого ты любишь, не покидают тебя! пусть хорошая учеба принесет свои плоды, а так же желаю суметь устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу!
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Прикольные поздравления с Днем студента-2021 в стихах и картинках
Всем известно, что студент – сверхчеловек.
Общага – его зона обитания,
Скоротечен у студента век,
Без сна обходится легко, без пропитания.
Обожает сборища и смех,
Словно губка впитывает знания,
Он большой охотник до утех,
До обильных философских возлияний.
Не изученный наукой вид,
Олицетворение свободы,
Презирающий заплесневевший быт,
Отдающий предпочтенье бутербродам.
В День студента прям в начале года
Мы поем вам, дорогие, оду.
И не важно, сколько лет в данный момент,
Если вы в душе еще студент!
***
Пары тянутся, как годы,
Но сегодня не скучать,
Ведь сегодня будем крепко
День студентов отмечать.
Пары, пусть летят, как ветер,
Перемены же длинней.
И чтоб очередь поменьше
У буфетных у дверей.
Веселимся, отдыхаем,
И средь этой кутерьмы,
Праздник наш, мы точно знаем,
Ведь студенты – это мы.
***
Ты студент – и это классно,
Ты задорен, молод, весел.
Время тратишь не напрасно
(Ну хотя б во время сессий).
Если бедствовать не хочешь,
То старайся от души.
Дискотеки только ночью,
Днем "курсач" садись пиши.
***
Время лекций, семинаров,
Время сна на первых парах,
Время дружбы и любви,
Время денег на мели,
Время шумных вечеринок
Дней веселых и счастливых!
Посиделок до утра!
Это – студенчества пора.
Живи эти годы счастливо,
Ярко, радостно, красиво!
***
Ты учишься, и это много значит,
Так пусть везет всегда тебе,
Пускай твоя звезда удачи
Осветит путь даже во мгле!
Пускай проходит динамично
Студенческая жизнь.
Живи, учись ты на отлично
И молодцом держись!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
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