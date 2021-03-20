День весеннего равноденствия-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Узнайте о самых важных правилах, приметах и запретах на 20 марта

День весеннего равноденствия-2021 отмечаем в субботу, 20 марта. Это дата, когда продолжительность дня и ночи будет одинаковой и составит 12 часов. Весеннее равноденствие является условной границей между зимой и летом, поэтому его считают одним из самых важных дней весны. Чтобы сохранить здоровье и бодрость, 20 марта полезно заняться медитацией.

А еще не забудьте поздравить с днем равноденствия родных и близких людей и сделать приятные сюрпризы. В этом вам поможет наш календарь праздников на март, в котором вы найдете интересные идеи подарков на весенние праздники.

Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных правилах, рекомендациях, а также приметах и запретах на 20 марта – в День весеннего равноденствия-2021.

День весеннего равноденствия: важные приметы

Все загаданные желания в этот день сбываются, а сны – вещие.

20 марта отмечаем День весеннего равноденствия / Фото: Depositphotos

Если птицы прилетели в День весеннего равноденствия – стоит ожидать хороший урожай пшеницы.

День весеннего равноденствия стоит провести легко и весело – это сулит удачный год.

Если в этот день мороз, то холода продлятся еще 40 дней

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия-2021

Нельзя спорить, ссориться или проводить этот день в апатии и депрессии.

В День весеннего равноденствия нельзя сажать вербу.

В весеннее равноденствие нельзя думать о плохом, чтобы не запрограммировать себя на негатив.

В весеннее равноденствие нельзя думать о плохом / Фото: Depositphotos Реклама

Кроме того, в День весеннего равноденствия нельзя забывать о и предках – стоит отметить обновление природы весельем, сходить в гости и подарить окружающим позитивный настрой.

Как лучше всего провести праздник 20 марта

В день весеннего равноденствия было принято печь печенье в форме жаворонков, а после идти на ярмарку.

В этот день принято печь печенье / Фото: Depositphotos

Вечером люди жгли костры и наблюдали за ними. Если огонь был высоким ярким, тогда в наступающем году жизнь будет счастливой и сытой. В конце дня с горы катили в реку горящие колеса, которые являлись символами Солнца.

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