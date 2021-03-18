День Земли-2021: дата, история и традиции международного праздника

Узнайте, почему День Земли отмечается дважды в год и чему посвящен праздник

Экологический всемирный праздник, посвященный нашей планете, отмечается весной. Когда будет День Земли, каково его значение и традиции, где празднуется и сколько раз отмечается, читайте в нашей статье.

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День Земли: даты празднования

Итак, на самом деле чествование Земли на международном уровне проводится дважды в год. Первый День Земли приходится на 20 марта. Он организован по инициативе ООН с 1971 года и приурочен к Дню весеннего равноденствия.

Второй праздник называется Международный день Матери-Земли и ежегодно отмечается 22 апреля, начиная с 2010 года.

День Земли: история праздника

Дата первого, мартовского, праздника Дня Земли выбрана не случайно, ведь именно в этот период происходит смена биологического ритма нашей планеты, пробуждается и обновляется природа после зимы, начинается очередной цикл, она переходит на новый виток своего развития.

ООН проводит День Земли с целью привлечь внимание общества к осознанию планеты Земля как нашего общего дома, ощутить нашу общность и взаимную зависимость друг от друга.

Основателем Дня Земли является американский общественный деятель Джон Мортон, который в середине XIX века провел кампанию по посадке деревьев и кустарников, в рамках программы бережного отношения к окружающей среде. Он предложил установить праздник, посвященный озеленению – День дерева. В дальнейшем инициатива переросла в общественное движение и расширилась до общей идеи охраны окружающей среды. Также появилось и новое название – День Земли, который с 1971 года стал всемирным.

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День Земли отмечается дважды в году / Фото: Depositphotos

Апрельский Международный день Матери-Земли также называют Днем нашего общего уютного дома. Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году в соавторстве более 50 государств-членов ООН. Провозглашение в резолюции этой даты является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году.

Цель праздника – достижение баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений, содействие гармонии людей с природой и планетой Земля. Сам термин "Мать-Земля" является общепринятым во многих странах и отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.

В 2021 году День Матери-Земли, отмечаемый в год биоразнообразия, подчеркивает важность заботы о здоровье нашей планеты. Главной задачей на данный момент является предотвращение распространения COVID-19. А в долгосрочной перспективе важно решить проблему среды обитания и утраты биоразнообразия.

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