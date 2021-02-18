Дети Пугачевой и Галкина удивили новым талантом: "На это можно смотреть вечно"

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри не только поют и играют на музыкальных инструментах, теперь поклонники звездной семьи узнали еще об одном таланте двойняшек.
В Instagram Максим Галкин опубликовал видео, на котором Гарри и Лиза демонстрируют свое актерское мастерство. Двойняшки решили изобразит фанатов своего папы.
"Максим Галкин, какая встреча", — с акцентом произнес Гарри, кого-то пародируя.
"Может подпись? Пожалуйста, автограф", — присоединилась Лиза.
"Давайте селфи!?" — предложил мальчик.
"Селфи, селфи, селфи! Спасибо большое, Максим Галкин! Мы пошли, пока, пока! Бай! Максим Галкин — мой кумир", — сказала дочь Аллы Борисовны.
В Сети под новым видео звездных наследников уже много положительных комментариев.
"Сатира на высшем уровне", "На это можно смотреть вечно! Нереальные дети!", "Максим, они классные", – написали подписчики Галкина.
Ранее поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном.