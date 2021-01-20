Детские снимки звезд 1990-х создал искусственный интеллект: как они могли бы выглядеть

Многие из нас уже не помнят знаменитостей, которые прославились в 1980-х и 1990-х годах. Хотя среди них есть и те, кого до сих пор узнают на улицах – они купаются в лучах славы и внимания на протяжении всех этих десятилетий. Но в любом случае мы нашли весьма оригинальный способ освежить вашу память!
Вдохновленный атмосферой прошлых десятилетий художник Хидрели Диао использовал искусственный интеллект в специальных приложениях для мобильных телефонов, чтобы увидеть, как бы выглядели звезды, если бы они были просто никому неизвестными детьми.
1. Майкл Джей Фокс
2. Мадонна
3. Тина Тернер
4. Уитни Хьюстон
5. Мэг Райан
6. Майкл Джексон
7. Деми Мур
8. Дженнифер Грей
9. Кэтлин Тернер
10. Дебби Гибсон
11. Брук Шилдс
12. Дайана Росс
Кстати, часто мы с особым трепетом воспоминаем школьные годы. Говорим, что они лучшие в нашей жизни. Для кого-то, наверное, да, но явно не для всех. Сегодня.Lifestyle собрали самые забавные школьные фотографии, на которых дети всем своим видом демонстрируют протест.
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Кроме этого, 22-летняя австралийская TikTok-блогерша запустила новый челлендж #CatfishChallenge. Девушка призывает подписчиц показать свою внешность без макияжа.
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