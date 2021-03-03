Дэвид Аксельрод: "Во второй раз стал отцом"

Муж продюсера Елены Мозговой, певец Дэвид Аксельрод обрадовал фанатов заявлением. Утром артист заявил, что он снова стал отцом,
В своем Facebook-аккаунте Дэвид Аксельрод опубликовал короткий ролик с радующимися миньонами.
"Я во второй раз стал отцом", – интригующе написал Дэвид Аксельрод.
Поклонники сразу же принялись поздравлять певца. Но как оказалось, в семье артиста действительно пополнение, вот только это не дети, а котики!
В следующем посте певец признался, что на самом деле родила его кошка. Так что теперь Дэвид официально "кошачий" отец.
"Коко, родила двух замечательных Коконят. Всем спасибо за поздравления, хорошего дня и улыбок", – написал Дэвид.
За такую шутку Дэвида назвали "паразитом".
У Дэвида Аксельрода и Елены Мозговой есть дочь – Соломия, которая родилась в 2015 году. Также у Елены есть две дочки от предыдущего брака – Зоя и Евгения.
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