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Дэвид Бекхэм запустил линейку виски со средиземноморским апельсином

25 марта, 19:06

Лилиана Григорак

Бутылка стоит 34 доллара

Бывший футболист Дэвид Бекхэм выпустил виски с апельсином сотрудничая с компанией Haig Club. Ароматизированный напиток создали с целью охватить новую аудиторию. Об этом сообщает The Spirits Business.

/ Фото: Spirits Business

Оригинальный виски создан коллаборацией Дэвида Бекхэма и компанией Haig Club называется "Средиземноморский апельсин".

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В напитке ощутимы свежие и сочные апельсиновые ароматы в тандеме с фирменным вкусом виски Haig Club.

Директор по продажам виски в компании уверен, что концепция с апельсином поможет им охватить новую аудиторию. Такую позицию аргументируют популярностью ароматизированных и сладких напитков на рынке.

Haig Club со вкусом апельсина имеет 35% оборотов и будет доступен в апреле 2021 года в супермаркетах Великобритании.

Недавно мы рассказали о критическом состоянии экспорта виски в Великобритании, а также о судебном деле премиального просекко Bottega.

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