Девочка с синдромом непослушных волос впервые в жизни сделала укладку (фото)

Девятилетняя Лайла Грейс Барлоу из Дерби (Англия), в которой диагностировали синдром непослушных волос, впервые в жизни смогла сделать укладку. Фотографии появились на ее страничке в Instagram.
Синдром непослушных волос – это редкая аномалия, вызванная генетической мутацией. У людей с такой болезнью волосы имеют в сечении форму сердца, восьмерки или треугольника (в норме они должны быть круглыми или овальными) и не поддаются никакой укладке.
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Лайле поставили диагноз, когда ей было пять. Ее родители, мама Алекс и отец Марк, перепробовали все возможные средства, но полностью распутать непослушные локоны так и не удалось. И только когда волосы Лайлы стали достаточно длинными, родители научились с ними справляться.
По словам врачей, состояние таких пациентов улучшается к моменту достижения ими половой зрелости.
Лайле поставили диагноз, когда ей было пять
Ее волосы не поддавались никакой укладке
Родители девочки перепробовали все возможные средства
Полностью распутать ее локоны практически невозможно
Недавно Лайла впервые в жизни сделала укладку
Вот так девочка выглядит сейчас
Напомним, редкое генетическое заболевание лишило всю семью чувства боли.
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