Девочка с синдромом непослушных волос впервые в жизни сделала укладку (фото)

Девятилетняя Лайла Грейс Барлоу из Дерби (Англия), в которой диагностировали синдром непослушных волос, впервые в жизни смогла сделать укладку. Фотографии появились на ее страничке в Instagram.

Синдром непослушных волос – это редкая аномалия, вызванная генетической мутацией. У людей с такой болезнью волосы имеют в сечении форму сердца, восьмерки или треугольника (в норме они должны быть круглыми или овальными) и не поддаются никакой укладке.

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Лайле поставили диагноз, когда ей было пять. Ее родители, мама Алекс и отец Марк, перепробовали все возможные средства, но полностью распутать непослушные локоны так и не удалось. И только когда волосы Лайлы стали достаточно длинными, родители научились с ними справляться.

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По словам врачей, состояние таких пациентов улучшается к моменту достижения ими половой зрелости.

Лайле поставили диагноз, когда ей было пять

Фото: Instagram | Lyla Barlow

Ее волосы не поддавались никакой укладке

Фото: Instagram | Lyla Barlow

Родители девочки перепробовали все возможные средства

Фото: Instagram | Lyla Barlow

Полностью распутать ее локоны практически невозможно

Фото: Instagram | Lyla Barlow

Недавно Лайла впервые в жизни сделала укладку

Фото: Instagram | Lyla Barlow

Вот так девочка выглядит сейчас

Фото: Instagram | Lyla Barlow

Напомним, редкое генетическое заболевание лишило всю семью чувства боли.

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