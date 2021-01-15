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"Девочка созрела": Рената Литвинова опубликовала откровенный снимок дочери

15 января, 12:10

Элина Пелешенко

Дочь Ренаты Литвиновой снялась для мужского журнала

Актриса и режиссер Рената Литвинова решила похвастаться, какая у нее взрослая дочь. У себя на страничке в Instagram она опубликовала откровенный снимок 19-летней Ульяны.

Дочь Литвиновой украсила обложку мужского журнала MAXIM. Кадром из фотосессии поделилась актриса.

"Когда, если не в девятнадцать?", – подписала снимок Ульяны Литвинова.

Дочь Ренаты Литвиновой / Фото: Instagram/renatalitvinovaofficiall

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Мнение подписчиков разделилось. Одни считают, что такие кадры не повод для гордости. "А вариант "никогда" никак не прокачивает?", ""Зачем?", "Я бы не стала свою дочку выставлять в таком виде для всех" – написали в Сети. Другим же снимок понравился. "Девочка созрела", "Красивая", "Роскошь", "С таким телом? Всегда", – поддержали подписчики Ренату Литвинову.

Ранее мы рассказывали, что Дженнифер Лопес снялась голой в своем новом клипе.

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