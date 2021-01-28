Девушка показала платье, которое стройнит всех женщин (фото)

Пользовательница соцсети TikTok под ником Jemianxo удивила своих подписчиков невероятной оптической иллюзией, которую создает ее новое платье – оно стройнит женщин со всеми типами фигуры.
"Просто хочу показать вам иллюзию талии, которую создает это платье", – написала девушка под видео.
Если потуже затянуть пояс, принт на платье создает иллюзию тонкой талии.
@jemianxo
Looks like I tied my organs together Snatched illusion dress is @fashionnova FashionnovaPartnerOOOWWWEEE – Peewee Longway & Money Man
Видео в TikTok собрало миллионы просмотров и впечатлило тысячи пользователей Сети. Они никак не могут поверить, что такого визуального эффекта можно добиться благодаря простому наряду.
"Это впечатляет, но, если честно, я здорово напуган!", "Разве это вообще возможно? Я понимаю, что это иллюзия, но я всё равно растеряна!", "Твоя талия сужается на глазах, я не понимаю, что происходит!" – пишут юзеры.
Читайте также: Обмануть мозг: как за 10 секунд увидеть цвета на черно-белом фото
Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто бы завис над океаном.
Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира
Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.
Новости на эту же тему:Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото) Новый выход Иванки Трамп в платье Alexis за 500 долларов: фото Самое дорогое платье сезона: Тина Кароль впечатлила сексуальным образом в наряде за 155 тыс грн Маша Ефросинина в лавандовом платье провела выходные во Львове