Девушка показала платье, которое стройнит всех женщин (фото)

Пользовательница соцсети TikTok под ником Jemianxo удивила своих подписчиков невероятной оптической иллюзией, которую создает ее новое платье – оно стройнит женщин со всеми типами фигуры.

"Просто хочу показать вам иллюзию талии, которую создает это платье", – написала девушка под видео.

Фото: TikTok | Jemianxo

Если потуже затянуть пояс, принт на платье создает иллюзию тонкой талии.

@jemianxo Looks like I tied my organs together Snatched illusion dress is @fashionnova FashionnovaPartner OOOWWWEEE – Peewee Longway & Money Man

Видео в TikTok собрало миллионы просмотров и впечатлило тысячи пользователей Сети. Они никак не могут поверить, что такого визуального эффекта можно добиться благодаря простому наряду.

"Это впечатляет, но, если честно, я здорово напуган!", "Разве это вообще возможно? Я понимаю, что это иллюзия, но я всё равно растеряна!", "Твоя талия сужается на глазах, я не понимаю, что происходит!" – пишут юзеры.

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Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто бы завис над океаном.

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Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.