Версія українською
$ 27,97
33,93

Девушка показала самый простой способ очистить белую обувь (фото)

16 февраля, 14:35

Владимир Грисюк

Она использует для этого очень дешевое средство

Жительница Австралии по имени Алана поделилась самым простым и действенным лайфхаком, как быстро отстирать белую обувь от грязи.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

Девушка использует для мытья белых кроссовок пятновыводитель с эвкалиптовым маслом, который продается в супермаркетах за один доллар (около 28 грн).

Блогерша наносит спрей-пятновыводитель и на полчаса оставила его на поверхности обуви, а затем чистит ее щеткой и стирает.

Результат чистки белых кроссовок удивил подписчиков Аланы.

Реклама
Фото: Facebook

"Я тоже попробую этот способ!", "Спасибо", "Результат очень крутой", "Вау, какой результат", – комментировали пользователи.

Напомним, ранее Instagram-блогерша с ником Lynsey Queen Of Clean показала легкий способ очистить очень грязную кастрюлю. Девушка использовала для этого весьма необычное средство – обычный чайный пакетик.

Кроме этого, TikTok-блогерша Mira Doodles показала на видео простой лайфхак, как во время карантина в домашних условиях сделать эпиляцию.

Новости на эту же тему:

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке Как красиво упаковать подарок: модные лайфхаки Как уменьшить вес чемодана: лучшие лайфхаки от сотрудника аэропорта 10 кулинарных лайфхаков, которые сэкономят ваши время и нервы
фото обувь кроссовки блогер лайфхаки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Кто в апреле из пенсионеров получит на 600 грн больше
Синоптик назвала дату, когда морозы покинут Украину
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве