Девушка потратила 38 миллионов гривен, чтобы стать клоном Ким Кардашьян (фото)

Модель по имени Чали из Лондона потратила один миллион фунтов стерлингов (38,4 млн грн), чтобы выглядеть, как американская телезвезда Ким Кардашьян. Девушка делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, но без вмешательства пластического хирурга. Своими снимками она делится в Instagram.

Фото: Instagram | Chaly D.N

Чали приобрела множество вещей, которые есть в гардеробе у бизнесвумен: пальто модного дома Givenchy, туфли бренда Tom Ford, сумки, а также несколько дизайнерских платьев стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов. Вдобавок она купила швейцарские часы Rolex за 30 тысяч фунтов стерлингов.

Фото: Instagram | Chaly D.N

Британка хвастается, что ее постоянно сравнивают с Ким Кардашьян.

"Меня все время останавливают на улице, чтобы сфотографироваться, и говорят, что я просто копия Ким. На самом деле, у нас просто общий стиль. Люди действительно думают, что я пытаюсь ей подражать, но мы два разных человека", – рассказывает она.

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Фото: Instagram | Chaly D.N

Фото: Instagram | Chaly D.N

Напомним, 27-летняя шотландка Жасмин Чизуэлл копирует образы легендарной голливудской звезды Мэрилин Монро. В TikTok на нее уже подписаны 9,2 миллиона человек.

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Кроме этого, мы рассказывали о 16-летней школьнице, которая потратила 17 миллионов гривен ради идеальной красоты.