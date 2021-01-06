Девушка повисла на балконе 11 этажа, чтобы сделать красивый снимок

Ее подруга стояла рядом и выбирала интересный ракурс

Правоохранители в австралийском Квинсленде сняли с балкона многоэтажки девушку, которая свешивалась с перил, чтобы сделать красивый снимок. Соответствующий ролик опубликовало новостное агентство 9News.

На видео показано девушку, весящую на перилах балкона 11-го этажа одного из домов на приморском курорте Мулулаба. Ее подруга стоит рядом и выбирает интересный ракурс. За кадром слышно, как мужчина, снимавший видео из соседнего здания, говорит: "Это чертовски глупо, не так ли?".

Видео: 9News

"На следующем снимке она могла бы лежать на земле. Я просто не могу понять, почему молодые люди рискуют своей жизнью ради такой банальщины, как фотографии для соцсетей", – сказал он, комментируя увиденное.

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