Девушка в нижнем белье прыгнула со 106-метровой скалы ради неповторимого фото

Тренер спецназовцев и голливудская каскадерша Клэр Мари прыгнула со 106-метровой скалы для рекламной кампании нижнего белья. Съемки состоялись в горах в Аризоне, неподалеку от Национального леса Тонто. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
По словам 32-летней Мари, ради хорошей фотографии ей пришлось выполнить три прыжка. "Бейсджампинг в нижнем белье – дело нелегкое, а во время первых двух спусков у меня были проблемы с костюмом!" – подчеркнула героиня.
Отмечается, что команда тщательно подготовилась к фотосессии, чтобы она прошла согласно всем правилам безопасности.
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В этой рекламе также приняли участие представительницы других профессий, в том числе эксперт по боевым искусствам Ясмин Грин, татуировщица Эйла Ньюланд, танцовщица на пилоне Эшли Фокс и танцовщица с обручем Клэр Аттиас.
Напомним, девушка повисла над пропастью ради красивого фото.
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Кроме этого, мы рассказывали, как блогерша повисла на балконе 11 этажа, чтобы сделать красивый снимок.
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