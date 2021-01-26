Девушка в нижнем белье прыгнула со 106-метровой скалы ради неповторимого фото

Съемки состоялись в горах в Аризоне, неподалеку от Национального леса Тонто

Тренер спецназовцев и голливудская каскадерша Клэр Мари прыгнула со 106-метровой скалы для рекламной кампании нижнего белья. Съемки состоялись в горах в Аризоне, неподалеку от Национального леса Тонто. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

По словам 32-летней Мари, ради хорошей фотографии ей пришлось выполнить три прыжка. "Бейсджампинг в нижнем белье – дело нелегкое, а во время первых двух спусков у меня были проблемы с костюмом!" – подчеркнула героиня.

Отмечается, что команда тщательно подготовилась к фотосессии, чтобы она прошла согласно всем правилам безопасности.

Читайте также: Пенсионер завел блог на YouTube и внезапно прославился

В этой рекламе также приняли участие представительницы других профессий, в том числе эксперт по боевым искусствам Ясмин Грин, татуировщица Эйла Ньюланд, танцовщица на пилоне Эшли Фокс и танцовщица с обручем Клэр Аттиас.

Реклама

Напомним, девушка повисла над пропастью ради красивого фото.

Смотрите видео: фотографии беременной Мэрилин Монро выставят на продажу

Кроме этого, мы рассказывали, как блогерша повисла на балконе 11 этажа, чтобы сделать красивый снимок.