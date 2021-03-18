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Девушка с огромным средним пальцем стала звездой интернета (фото)

18 марта, 05:55

Владимир Грисюк

Оливия Мерси прославилась благодаря своей анатомической особенности

16-летняя модель по имени Оливия Мерси из американской Аризоны показала на видео свой аномально длинный палец, чем изрядно удивила пользователей китайской соцсети TikTok. Ролик девушки увидело несколько миллионов человек.

Чтобы доказать, что ее средний палец на самом деле очень длинный (около пяти дюймов – 12,7 см), Оливия поднесла его к лицу. Сравнение размеров ошеломило ее подписчиков!

Фото: TikTok

Свою анатомическую особенность девушка заметила пару лет назад и даже немного стеснялась этого. "Потом я поняла, что это довольно забавно и всегда вызывает смех", – добавила модель.

@olliviahaha

sorry you had to see it #YesDayChallenge#greenscreenvideo#viral

original sound – Amir Yass

Согласно Medical News Today, средняя длина женской руки составляет 6,8 дюйма (17 сантиметров), то есть гигантский палец Оливии почти равен длине одной руки.

"Реакция на видео в моем TikTok была безумной. Я никогда не думала, что смогу достичь такого уровня популярности", – отметила блогерша.

Напомним, ранее мы рассказывали об учительнице с огромной грудью, которая бросила работу и прославилась. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали о немке, покрывшей 60% поверхности своего тела узорами.

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видео палец аномалия

Источник: Сегодня

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