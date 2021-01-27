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Девушка сделала фото в отпуске и сильно удивилась, когда рассмотрела фон

27 января, 05:55

Владимир Грисюк

Ее история стала вирусной в соцсети TikTok

Девушка по имени Мэй Арчи позировала для фотографий на одной из улиц Нью-Йорка и не заметила мимо проходящую легендарную звезду, фанатом которой она является.

Когда Мэй пришла домой и начала рассматривать фотографии, то заметила, что в кадр "вторгся" не кто иной, как сам Пол Маккартни. Знаменитый музыкант засветился на пешеходном переходе при выходе с выставки в Метрополитен-музее, посвященной легендарной британской группе The Beatles.

Туристка не заметила на улице Пола Маккартни
Фото: TikTok | maebe.later

Мэй вспоминает, как она повернулась и встретилась глазами с прохожим. Они даже несколько секунд простояли рядом. Но даже в тот момент она не поняла, кто перед ней – только мучительно пыталась вспомнить, где же она видела этого человека. А потом Маккартни подмигнул ей и пошел дальше. "Потому что он знал, что я знаю", – говорит она.

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История Мэй, о которой она рассказала в соцсети TikTok, стала вирусной. Девушку поздравляли с удачей – ведь далеко не всегда удается сфотографироваться с суперзвездой.

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Напомним, ранее американка получала водительское удостоверение и очень удивилась, когда рассмотрела свой документ.

Смотрите видео: секреты успешных фотосессий

Кроме этого, мы рассказывали о канадской туристке из Квебека, которая сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон.

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туристы Пол Маккартни фотосессия

Источники: Сегодня , tiktok.com/@maebe.later

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