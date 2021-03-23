Девушка сфотографировалась на пляже и сильно удивилась, когда рассмотрела фон

Американская блогерша Мадди Маротта сделала обыкновенную фотографию на пляже: она, одетая в желтое бикини, позирует на фоне моря. Однако из-за неожиданной детали снимок девушки превратился в оптическую иллюзию и повеселил интернет.

На фотографии Мадди стоит боком к оператору и своим телом закрывает женщину на заднем фоне. В кадр попала лишь рука незнакомки: конечность оказалась на уровне пояса блогерши, что создало комический эффект.

Фото: tiktok.com/@madimarotta

"Из-за руки этой дамы фото выглядит так, будто у меня между ног болтается пенис", – написала девушка и добавила, что изначально она публиковала эту фотографию в Instagram, не заметив на ней ничего подозрительного. Но "в течение пяти секунд" она получила сообщения от своих друзей, после чего удалила изображение из соцсети.

Читайте также: Сын выплатил за отца ипотеку и снял его неповторимую реакцию на видео

Ролик на ее странице в TikTok посмотрели более пяти миллионов раз. Многие подписчики Мадди Маротты посмеялись над фотографией.

Реклама

Видео: tiktok.com/@madimarotta

Напомним, ранее блогер-ребенок в эксклюзивном блиц-интервью рассказала "Сегодня" подробности, как забавные видео про животных помогли ей собрать уже более 25 тыс. подписчиков.

Кроме этого, мы писали о блогерше, которой бабушка случайно отправила свои обнаженные фото.