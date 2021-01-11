Девушка скопировала наряды голливудских звезд и стала звездой интернета (фото)

На страницу Кэти Стурино в Instagram подписались 547 тысяч пользователей Сети

Кэти Стурино из Нью-Йорка копирует модные наряды знаменитостей и доказывает, что не обязательно быть худой, чтобы выглядеть на все 100. Девушка публикует свои фотографии в Instagram, где на ее обновления подписались уже 547 тысяч пользователей Сети!

Кэти является основательницей инновационного косметического бренда. Также она запустила еженедельный подкаст Boob Sweat, в котором затрагивает "табуированные" темы, такие как свидания после 30 лет, проблемы ботокса и жизни после развода.

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Среди самых удачных образов в коллекции Кэти Стурино – копирование стиля Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер и Сиенны Миллер.

1. Кейт Миддлтон

Фото: Instagram | Katiesturino

2. Лили Коллинз

Фото: Instagram | Katiesturino

3. Дженнифер Лопес

Фото: Instagram | Katiesturino

4. Кэти Холмс

Фото: Instagram | Katiesturino

5. Ирина Шейк

Фото: Instagram | Katiesturino

6. Кендалл Дженнер

Фото: Instagram | Katiesturino

7. Минди Калинг

Фото: Instagram | Katiesturino

8. Хайди Клум

Фото: Instagram | Katiesturino

9. Диана, принцесса Уэльская

Фото: Instagram | Katiesturino

10. Кейтлин Девер

Фото: Instagram | Katiesturino

11. Мила Кунис

Фото: Instagram | Katiesturino

12. Алессандра Амбросио

Фото: Instagram | Katiesturino

13. Минди Калинг

Фото: Instagram | Katiesturino

14. Тэйлор Свифт

Фото: Instagram | Katiesturino

15. Эмма Робертс

Фото: Instagram | Katiesturino

Напомним, 29-летняя украинка Мила Поворознюк из Винницы надевает наряды прошлых эпох. Она ежедневно носит вещи в стиле XIX века: винтажные платья, корсеты, экстравагантные блузки, цилиндры и другие аксессуары.

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