Девушка скопировала наряды голливудских звезд и стала звездой интернета (фото)

Кэти Стурино из Нью-Йорка копирует модные наряды знаменитостей и доказывает, что не обязательно быть худой, чтобы выглядеть на все 100. Девушка публикует свои фотографии в Instagram, где на ее обновления подписались уже 547 тысяч пользователей Сети!
Кэти является основательницей инновационного косметического бренда. Также она запустила еженедельный подкаст Boob Sweat, в котором затрагивает "табуированные" темы, такие как свидания после 30 лет, проблемы ботокса и жизни после развода.
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Среди самых удачных образов в коллекции Кэти Стурино – копирование стиля Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер и Сиенны Миллер.
1. Кейт Миддлтон
2. Лили Коллинз
3. Дженнифер Лопес
4. Кэти Холмс
5. Ирина Шейк
6. Кендалл Дженнер
7. Минди Калинг
8. Хайди Клум
9. Диана, принцесса Уэльская
10. Кейтлин Девер
11. Мила Кунис
12. Алессандра Амбросио
13. Минди Калинг
14. Тэйлор Свифт
15. Эмма Робертс
Напомним, 29-летняя украинка Мила Поворознюк из Винницы надевает наряды прошлых эпох. Она ежедневно носит вещи в стиле XIX века: винтажные платья, корсеты, экстравагантные блузки, цилиндры и другие аксессуары.
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Кроме этого, в Киеве поклонник Фредди Меркьюри ходит на работу в костюме кумира.