Девушка выпила шампанского с апельсиновым соком и лишилась передних зубов (фото)

Этот ролик за день набрал более 200 тысяч просмотров

Девушка по имени Отэм Кэти хотела установить личный рекорд: она выпила семь коктейлей "мимоза" (напиток из шампанского и свежего апельсинового сока) и похвасталась этим со своими подписчиками в TikTok. Однако на финальных кадрах блогерша заплакала. Как выяснилось, она потеряла передние зубы.

В начале ролика Отэм направила камеру на своих друзей и подруг, которые употребляли алкоголь вместе с ней. Один из них пошутил, что выпил все "мимозы".

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Выпившая молодежь пошла на улицу. Кэти решила забраться на плечи к пьяному приятелю. В следующем кадре видно, что девушка потеряла передние зубы, а ее подбородок забрызган кровью. На фоне кто-то несколько раз повторил фразу "все в порядке".

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Фото: autumncathey6

Это видео за день набрало более 200 тысяч просмотров.

Напомним, блогерша Клодия Снелл показала своим подписчикам в TikTok, как быстро отбелить зубы в домашних условиях. Кроме этого, мы писали, как во Львове зубной техник рисует картины на зубах у клиентов.