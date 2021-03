"Ди Каприо где?": Ольга Сумская в одном полотенце в душе спела хит из "Титаника" (видео)

Актриса Ольга Сумская, которая недавно призналась, как зарабатывает в Instagram, опубликовала видео своего необычного времяпровождения в ванной. Звезда облачилась в полотенце и эмоционально спародировала пение песни из "Титаника" Селин Дион – My heart will go on. Так актриса заявила о своем участии в шоу пародий "Липсинк баттл".

В самом начале опубликованного в Instagram видео, актриса эффектно появляется, прикасаясь к запотевшей стене душевой кабинке. Затем она продолжает свое выступление и когда выглядывает из кабинки, оператор запускает в нее полотенцем. В посте Ольга написала, что принимает эстафету от The Hardkiss и присоединяется к проекту.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

"Как думаете, какую супер звезду мне повезет воспроизвести на сцене? Одно скажу – будет горячо! А сейчас вашему вниманию – небольшая пародия на Селин Дион и песню всех времен и народов!", – написала Ольга Сумская.

Ольга Сумская запела в душе Видео: instagram.com/olgasumska

После такого выступления подписчикам не хватило лишь Ди Каприо для полного дуэта.

"Ди Каприо где, где это молодой прохвост?".

Скриншот Instagram

