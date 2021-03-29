"Ди Каприо где?": Ольга Сумская в одном полотенце в душе спела хит из "Титаника" (видео)

Актриса Ольга Сумская, которая недавно призналась, как зарабатывает в Instagram, опубликовала видео своего необычного времяпровождения в ванной. Звезда облачилась в полотенце и эмоционально спародировала пение песни из "Титаника" Селин Дион – My heart will go on. Так актриса заявила о своем участии в шоу пародий "Липсинк баттл".
В самом начале опубликованного в Instagram видео, актриса эффектно появляется, прикасаясь к запотевшей стене душевой кабинке. Затем она продолжает свое выступление и когда выглядывает из кабинки, оператор запускает в нее полотенцем. В посте Ольга написала, что принимает эстафету от The Hardkiss и присоединяется к проекту.
"Как думаете, какую супер звезду мне повезет воспроизвести на сцене? Одно скажу – будет горячо! А сейчас вашему вниманию – небольшая пародия на Селин Дион и песню всех времен и народов!", – написала Ольга Сумская.
После такого выступления подписчикам не хватило лишь Ди Каприо для полного дуэта.
"Ди Каприо где, где это молодой прохвост?".
Ранее Ольга Сумская рассказала, просила ли Винника взять ее мужа на "Голос країни".
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