Версія українською
$ 27,7
32,99

Бренд Cîroc выпустил новую водку з цитрусами – Summer Citrus

18 марта, 13:25

Лилиана Григорак

Но это лимитированная единица

Бренд Cîroc пополнился новым продуктом в арсенале, они создали лимитированную водку з цитрусами Summer Citrus, об этом сообщает The Spirits Business.

Напомним, что Cîroc – бренд популярного британского алкогольного производителя Diageo. А сам Cîroc известен своей водкой премиум-класса.

Ciroc Summer Citrus – "полноценный" спиртной напиток с содержанием алкоголя 35%, в основе которого перегнанная водка с французского винограда. Он также с натуральным апельсиновым и цитрусовым ароматами.

Summer Citrus / Фото: Spirits Business

Реклама

Рэпер Шон Комбс (партнер бренда Cîroc) назвал напиток идеальным дополнением к летним праздникам с друзьями и семьей.

Cîroc Summer Citrus продают по цене 940 гривен.

Недавно мы писали, можно ли смешивать алкоголь во время вечеринки и кто из звезд имеет собственный бренд текилы.

Новости на эту же тему:

Glenturret выпускает лимитированное виски к 60-летию модели Jaguar – E-type 5 алкогольных коктейлей, которые не отразятся на фигуре Разрушаем мифы о похмелье: алкоголь можно смешивать, а пить пиво утром – нет (актуально к 8 Марта)
отдых алкоголь напитки новинка Cîroc Diageo Summer Citrus

Реклама

Новости партнеров

Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три