Бренд Cîroc выпустил новую водку з цитрусами – Summer Citrus

Но это лимитированная единица

Бренд Cîroc пополнился новым продуктом в арсенале, они создали лимитированную водку з цитрусами Summer Citrus, об этом сообщает The Spirits Business.

Напомним, что Cîroc – бренд популярного британского алкогольного производителя Diageo. А сам Cîroc известен своей водкой премиум-класса.

Ciroc Summer Citrus – "полноценный" спиртной напиток с содержанием алкоголя 35%, в основе которого перегнанная водка с французского винограда. Он также с натуральным апельсиновым и цитрусовым ароматами.

Summer Citrus / Фото: Spirits Business Реклама

Рэпер Шон Комбс (партнер бренда Cîroc) назвал напиток идеальным дополнением к летним праздникам с друзьями и семьей.

Cîroc Summer Citrus продают по цене 940 гривен.

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