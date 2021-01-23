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Дизайнера Сергея Ермакова похоронили под Киевом

23 января, 10:46

Инна Петрова

20 января не стало известного украинского кутюрье

Один из самых известных украинских дизайнеров Сергей Ермаков ушел из жизни 20 января. На момент смерти ему было 48 лет. Легендарного кутюрье похоронили под Киевом.

Напомним, что в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle Светлана Вольнова поделилась воспоминаниями о Сергее, который был ей близким другом.

Дизайнер Сергей Ермаков / Фото: instagram.com/ermakov_sergii

Похороны Сергея Ермакова прошли 22 января в поселке Вишневое под Киевом. Именно там дизайнер жил со своей мамой в последние годы.

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Проститься с другом и знаменитым модельером пришли родные, близкие, среди которых были певица Камалия и Светлана Вольнова, пишут украинские СМИ.

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Накануне Камалия поделилась на своей странице в Instagram последним совместным фото с дизайнером. На снимке певица позирует в обнимку с Сергеем.

Скриншот: instagram.com/kamaliyaofficial

"Он так любил жизнь и творил, не останавливаясь, не смотря на болезнь и трудные обстоятельства", – написала в посте Камалия.

Ранее сообщалось, что в ДТП погиб основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько.

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