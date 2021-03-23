Дмитрий Каднай раскрыл секрет, как проходят репетиции на шоу "Маска"

В студию программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" пришел известный музыкант Дмитрий Каднай, который, как оказалось, прятался под маской Буряка в гипершоу "Маска". Во время откровенного интервью с ведущими Лилией Ребрик и Григорием Германом артист поделился впечатлениями от проекта и рассказал, как он оказался в костюме зажигательного весельчака с украинскими корнями.

Лидер группы KADNAY, известный артист Дмитрий Каднай, признается – не раздумывая согласился участвовать в масштабном шоу, да и в костюме Буряка он оказался неспроста.

Дмитрий Каднай / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мне было очень интересно, поэтому сразу согласился принять участие в шоу. К тому же, мне прислали двух персонажей на выбор – один был очень fashion: красивый, яркий, с накаченный мускулами. Но он мне показался обычным. А вторым был Бурячок и в нем я разглядел то, что он будет интересен аудитории – он может быть разным, а еще у него есть усы и золотой зуб! Короче, класс!" – поделился Дмитрий Каднай.

Певец отметил – не боялся выглядеть смешным или странным. Ведь сразу понял – это шоу именно о перевоплощении и реализации артиста в разных амплуа.

Дмитрий Каднай / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама

"Под маской я открывал новые грани себя. Интересно то, что даже во время репетиции мы были в масках, поэтому не видели себя, а для артиста – это сложно! Ты не понимаешь, что ты делаешь. Сначала у меня была небольшая щелочка – рот Буряка, но дизайнерам показалось, что сквозь нее могут разглядеть черты лица, поэтому и ее заклеили. Тогда у меня открылись новые чувства, как у самурая", – поделился участник гипершоу "Маска".

Однако, несмотря на трудности, артисту удалось сделать своего героя ярким и разноплановым. Но для Дмитрия самым сложным номером оказался первый – на песню "Смерека", ведь тогда он и понятия не имел, как ладить с новыми габаритами и подавать своего героя.

"Фишка в том, что в костюме надо все делать сильнее и амплитуднее, ведь иначе движения "съедаются" и ничего не видно", – рассказал музыкант.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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