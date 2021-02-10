Дмитрий Ступка о скандальном интервью супруги: "Она хочет все и сразу"

Ранее Полина Логунова назвала причину, по которой они могут расстаться

Актер Дмитрий Ступка прокомментировал скандальное интервью своей супруги. Напомним, недавно Полина Логунова рассказала, почему они с Дмитрием могут развестись. Она также заявила, что иногда думает о суициде.

Дмитрий Ступка долго не решался публично отреагировать на слова жены. И вот в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" актер эксклюзивно прокомментировал скандальное интервью Логуновой.

"Просто есть одна такая проблема у жены, что она хочет все и сразу. Такого не бывает. А то, что хотят сейчас девушки – у той подружки депутат, у этой – строитель. И она тоже хочет ездить на "Бентли", я не знаю, покупать себе какие-то украшения, бриллианты", – говорит Дмитрий.

Также Дмитрий отметил, что женился на супруге, потому что любит ее. Любовь – это прекрасное чувство, а совсем скоро – День всех влюбленных, к которому мы подготовили 14 идей для подарков, которые точно понравятся вашему любимому человеку.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка / Фото: facebook/polina.logunova

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Ранее Логунова пожаловалась в интервью, что Дмитрий не зарабатывает достаточно денег, и часто финансовую ответственность за семью берет на себя именно она.

Ступка отметил: сейчас он работает на двух работах. Но ему все равно не хватает заработанных денег. Правда, секрет семейного счастья представитель легендарной актерской династии видит совсем в другом.

"Я на ней тоже женился, я извиняюсь, не было никакого приданого. Мы прописали ее и ребенка у бабушки в квартире, чтобы ей дали вид на жительство в Украине. Я ее взял замуж, потому что я ее люблю", – заявил Ступка.

Дмитрий Ступка прокомментировал интервью Полины Логуновой – смотрите видео: