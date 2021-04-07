Ступка рассказал о конфликте супруги с его мамой: Не могут друг друга простить

Телеведущая Полина Логунова и актер Дмитрий Ступка поженились в 2016 году. Сейчас пара воспитывает трехлетнюю дочь Богдану. В молодой семье не все так гладко. Недавно Полина и вовсе намекала на возможный развод. Сам же Дмитрий слова жены о возможном расставании списал на эмоциональность Полины. Впрочем, из-за сложного характера Логуновой не удается наладить отношения и со свекровью.

В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Дмитрий признался, что у его жены не самые близкие отношения с его родственниками, особенно с мамой.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка / Фото: facebook/polina.logunova

Родители Ступки не одобряли брак Полины и Дмитрия и не понимали, почему пара так спешит связать себя узами брака.

"Говорят, куда ты лезешь, на ком ты женишься. Ты ее не знаешь, зачем оно тебе надо", – рассказал внук Богдана Ступки.

Дмитрий признался, что спустя пять лет брака, Полина так и не наладила отношения с его мамой.

Дмитрий Ступка с мамой / Фото: instagram.com/stupka777 Реклама

"С мамой они как-то очень давно не поладили. Они два скорпиона и не могут друг с другом найти общий язык. Кто-то что-то когда-то кому-то сказал, кто-то очень сильно гордый. Не могут друг друга простить", – рассказал актер программе "Зірковий шлях".

Если давно думаете, как наладить отношения с близким человеком после конфликта, вот подсказка – стоит сделать небольшой подарок. Нужен повод? В апреле достаточно праздников и наш календарь подарков этому доказательство.

Дмитрий считает, что пора уже забывать старые обиды.

"Они одного только не понимают, что жизнь одна и она такая короткая. На самом деле, это все такие глупости", – сказал внук Богдана Ступки.

Смотрите полное интервью Дмитрий Ступки для программы "Зірковий шлях":

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