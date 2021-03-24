До 3 тысяч гривен: ТОП-7 ультрабюджетных смартфонов

Сегодня на рынке есть огромное количество различных смартфонов в любом ценовом сегменте. Впрочем, как это часто бывает, многие клиенты все же ориентируются на цену товара. Хочется, чтобы в смартфоне было много всего, но за минимальные деньги. Потому мы решили рассмотреть, какие есть на украинском рынке ультрабюджетные смартфоны.
Meizu M6T
Этот смартфон оснащен экраном 5,7 дюймов с разрешением 1440х720. В действие смартфон приводит процессор MediaTek MT6750 с частотой работы 1.0 ГГц + 1.5 ГГц. Оперативной памяти здесь 2 ГБ, а для того, чтобы хранить данные на смартфоне есть встроенная память на 16 ГБ, но ее можно расширить еще на 128 ГБ с помощью чипа microSD. Аппарат работает на операционной системе Android 7.0 Nougat.
Для фотографий есть основная двойная камера 13 Мп + 2 Мп, а также фронтальная камера на 8 Мп. Аккумулятор рассчитан на 3300 мА*ч. Такой смартфон можно приобрести в среднем за 2700 гривен.
Xiaomi Redmi 9A
Еще один смартфон китайского производства. Здесь уже экран побольше, чем у его "соотечественника" Meizu M6T – 6.53", да и разрешение будет немного лучше – 1600х720. Работает смартфон с помощью процессора MediaTek Helio G25 с частотой 2.0 ГГц. Также встроена операционная система Android 10 (Q).
Оперативной памяти здесь 2 ГБ, а вот встроенной для хранения данных уже 32 ГБ. Хотя, при желании, ее можно расширить на 256 ГБ с помощью microSD.
Снимки можно делать основной камерой на 13 Мп, а вот фронтальная камера имеет всего 5 Мп, что даже меньше, чем у Meizu M6T. В смартфоне Xiaomi Redmi 9A установлена довольно мощная батарея на 5000 мА*ч, которая без проблем выдерживает целый день усердной работы. Стоимость этого смартфона – 2900 гривен.
Samsung Galaxy A02
Классический и надежный смартфон от южнокорейского производителя оснащен экраном на 6.5" с разрешением 1600x720. Процессор в нем установлен MediaTek MT6739WW с частотой работы 1.5 ГГц. Оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной для хранения данных – 32 ГБ, но ее можно увеличить сразу на 1 ТБ. Такое конкуренты не могут предложить. Для этого просто следует дополнительно приобрести чип microSD. Все работает на операционной системе Android 10.
Для снимков есть стандартная для таких бюджетных моделей камера на 13 Мп + 2 Мп. Также есть фронтальная камера на 5 Мп. Оснащен смартфон аккумулятором на 5000 мА*ч. Стоимость такого смартфона – 2900 гривен.
Motorola E6s
Основным преимуществом этого смартфона перед конкурентами является его оперативная память. Здесь ее сразу 4 ГБ, хотя у конкурентов, в основном, 2 ГБ. Также здесь уже в базе идет 64 ГБ встроенной памяти, а при потребности ее можно расширить на 256 ГБ. Система работает на процессоре MediaTek Helio P22 (2.0 ГГц), а также на операционной системе Android 9.0 (Pie).
Фотографии можно делать с помощью основной камеры на 13 Мп + 2 Мп, а также фронтальной камерой на 5 Мп. Экран здесь на 6.1" с разрешением 1560x720. Правда, в сравнении с конкурентами в этом смартфоне аккумулятор лишь на 3000 мА*ч. Стоит такой смартфон 3000 гривен.
Tecno Spark 6 Go
Еще один бюджетный смартфон за 2700 гривен. В нем есть основная камера на 13 Мп + 8 Мп, а также фронтальная камера на 8 Мп. Это значительно лучше, чем у конкурентов, которые предлагают те же фронтальные камеры всего на 5 Мп. Экран в этом смартфоне на 6.52" с разрешением 1600x720. Процессор – MediaTek Helio A20 с частотой работы 2.0 ГГц.
Оперативной памяти в телефоне 2 ГБ, а встроенной памяти – 32 ГБ, которые можно расширить на 256 ГБ с помощью microSD. Все это работает на операционной системе Android 10. Кроме того, здесь установлен мощный аккумулятор на 5000 мА*ч.
Realme C11
Этот смартфон – чистый "китаец". Хотя стоит даже дороже своих южнокорейских конкурентов, если брать подобные модели – 2999 гривен. Экран здесь на 6.5" с разрешением 1560x720. Процессор – MediaTek Helio G35 с частотой 2.3 ГГц. Оснащен этот смартфон двойной камерой на 13 Мп + 2 Мп. Фронтальная камера имеет 5 Мп.
Оперативной памяти в этом смартфоне 2 ГБ, а встроенной памяти 32 ГБ, но ее можно расширить на 256 ГБ. Все работает на операционной системе Android 10. Мощность аккумулятора составляет 5000 мА*ч.
ZTE Blade A7
Этот смартфон является самым дешевым среди своих конкурентов – всего 2500 гривен. За эти деньги клиент получает смартфон с экраном на 6.08" с разрешением на 1560x720.
Также здесь установлен процессор MTK P60 (4 x 1.6 ГГц + 4 x 1.2 ГГц. А вот основная камера даже помощнее, чем у других производителей бюджетных моделей – 16 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп. Оперативной памяти сюда поместили 2 ГБ, а встроенной для хранения данных – 32 Гб, но даже если ее расширить, то вместе получится всего 96 ГБ, ведь можно добавить чип максимум на 64 ГБ. Аккумулятор здесь не сильно мощный – 3200 мА*ч. Операционная система Android 9.0.
Напомним, ранее мы писали о том, что инженеры Samsung работают над смартфоном с двойным складыванием.
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