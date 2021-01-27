До Эйфелевой башни: как выглядели города мира без своих символов (фото)

Мир постоянно развивается и меняется, но иногда нам кажется, что существуют вечные вещи. Например, Эйфелевая башня, Лувр, статуя Свободы в Нью-Йорке или статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Но это, конечно же, не так!
Давайте посмотрим, как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые достопримечательности.
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1. Марсово поле в Париже до и после строительства Эйфелевой башни
2. Остров Свободы в Нью-Йорке до и после строительства статуи Свободы
3. До и после строительства сиднейского оперного театра
4. Рио-де-Жанейро до и после строительства статуи Христа-Искупителя
5. Сан-Франциско до и после строительства моста Золотые Ворота
6. Прага во время Второй мировой войны и после строительства Танцующего дома
7. Нью-Йорк до и после строительства Флэтайрон-билдинг
8. Музей Лувра в Париже до и после строительства пирамиды Лувра во дворе Наполеона
Напомним, ранее Google собрал лучшие виртуальные туры. Для онлайн-путешествий доступны: Британский музей, музей d'Orsay во Франции, музей современного искусства в Сеуле, Пергамский музей в Берлине, Рейксмузей в Амстердаме, музей Фриды Кало в Мексике.
Кроме этого, мы рассказывали, как потрясающие виды из окон в разных городах мира собрали на одном ресурсе.
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