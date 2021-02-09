До и после макияжа: смотрите на 15 невероятных перевоплощений (фото)

Визажист Лена Мотинова на фотографиях "до" и "после" показывает своим подписчикам в Instagram, как сильно может измениться внешность женщин после профессионального макияжа в салоне.
"И неважно, в каком районе города живут мои клиентки, насколько "респектабельна" их работа или с кем они дружат – все могут быть одинаково красивыми и неповторимыми", – пишет Мотинова.
По словам визажиста, можно преобразить любую женщину, независимо от сложности поставленной задачи. Лена создает неповторимые образы на все случаи жизни – для официальных обедов, деловых встреч и веселых вечеринок.
Читайте также: Влюбленные или родственники? 22 пары, внешность которых вводит в заблуждение (фото)
Ниже – фото самых впечатляющих трансформаций женщин. Согласитесь, сложно поверить, что на этих снимках изображен один и тот же человек.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Напомним, ранее мы рассказывали о красотках, которые показали свои проблемные лица без фотошопа.
Смотрите видео: как женщине с параметрами, которые далеки от модельных, удалось полюбить себя
Кроме этого, мы опубликовали фото 12 девушек, которых просто не узнать без косметики.