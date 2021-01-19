Добродушный пес пустил беременную кошку в свою будку на время родов (фото)

Американский питбультерьер из Мексики по кличке Аид уступил беременной кошке свою будку, чтобы она могла в тепле и безопасности родить котят.

По словам хозяина собаки Хуана Хосе Флореса, возле его дома уже длительное время живет уличная кошка по имени Николь. Мужчина очень часто подкармливал ее, но забрать себе, к сожалению, не мог. Как выяснилось, таким же добродушным оказался и его пес, который не оставил кошку в беде.

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

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"Он перетянул одеяло ко входу в свой дом, а сам устроился на улице. Кошка была полностью защищенной и вскоре родила двух замечательных котят", – написал Хуан в Facebook.

На первое время Флорес забрал кошку с котятами в свой дом, но прошло не так много времени, и они нашли себе новых владельцев. А между Аидом и Николь завязалась прекрасная дружба – они проводят большую часть своего времени вместе.

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Аид "пригласил" бездомную кошку в свою будку на время родов

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

"Аид теперь чувствует себя отцом", – утверждает хозяин пса.

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

На свет появилось два котенка

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

Оба уже нашли своих новых владельцев

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

Между Аидом и Николь завязалась прекрасная дружба

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

Напомним, посетители храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи (Индия) стали свидетелями необычной сцены: бездомный пес "благословлял" верующих на выходе из церкви.

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А в Харькове очевидцы сняли на видео, как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.