Добродушный пес пустил беременную кошку в свою будку на время родов (фото)

Американский питбультерьер из Мексики по кличке Аид уступил беременной кошке свою будку, чтобы она могла в тепле и безопасности родить котят.
По словам хозяина собаки Хуана Хосе Флореса, возле его дома уже длительное время живет уличная кошка по имени Николь. Мужчина очень часто подкармливал ее, но забрать себе, к сожалению, не мог. Как выяснилось, таким же добродушным оказался и его пес, который не оставил кошку в беде.
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"Он перетянул одеяло ко входу в свой дом, а сам устроился на улице. Кошка была полностью защищенной и вскоре родила двух замечательных котят", – написал Хуан в Facebook.
На первое время Флорес забрал кошку с котятами в свой дом, но прошло не так много времени, и они нашли себе новых владельцев. А между Аидом и Николь завязалась прекрасная дружба – они проводят большую часть своего времени вместе.
Аид "пригласил" бездомную кошку в свою будку на время родов
"Аид теперь чувствует себя отцом", – утверждает хозяин пса.
На свет появилось два котенка
Оба уже нашли своих новых владельцев
Между Аидом и Николь завязалась прекрасная дружба
Напомним, посетители храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи (Индия) стали свидетелями необычной сцены: бездомный пес "благословлял" верующих на выходе из церкви.
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А в Харькове очевидцы сняли на видео, как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.