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Дочь Брэда Питта предала отца

10 февраля, 14:48

Элина Пелешенко

Шайло решила отказаться от фамилии отца

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло умеет спровоцировать скандал. Только все перестали обсуждать ее смену пола, как дочь голливудских актеров решила отказаться от фамилии отца. Об этом сообщает The Mirror.

Сюрпризы бывают разные, но мы знаем, как можно приятно удивить любимого человека – у нас есть 14 идей.

Официальных заявлений не было, но западным СМИ стало известно, что Шайло из закрытого профиля в соцсети удалила фамилию Питт.

Брэд Питт и Шайло / Фото: Getty Images

Источник, приближенный к актеру, рассказал, что это очень расстроит Брэда.

"Это серьезное пренебрежение к Брэду и знак того, что он может потерять Шайло из-за Анджелины", – заявил источник.

По словам источника, для актера семья очень важна.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта трое родных детей: 14-летняя Шайло, 12-летние Нокс и Вивьен, а также трое приемных: 16-летняя Захара, 16-летний Пакса и 19-летний Мэддокс.

Ранее мы рассказывали, что Брэд Питт и Леди Гага сыграют вместе в фильме.

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