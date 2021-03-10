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Дочь Оли Поляковой госпитализировали

10 марта, 13:30

Элина Пелешенко

Маша опубликовала Stories из больницы

Старшая дочь звездного детектива шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оли Поляковой Маша, которая сделала заявление об украинском языке, попала в больницу. Об этом дочь артистки рассказала у себя в Instastories.

Машу госпитализировали в одну из частных больниц Киева. Как рассказала Полякова-младшая, причиной госпитализации стал аппендицит.

"Меня положили с аппендицитом, как бы... обзор на палату. Нет, ну просторненько", – сказала Маша и показала свою палату.

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Дочь артистки также показала, что лежит под капельницей и рассказала о желании поесть еды из фастфуда, но на несколько недель ей об этих мечтах придется забыть.

Напомним, недавно Маша сменила имидж. Звездная мама покрасила волосы своей 16-летней дочке Маше.

Ранее мы рассказывали, какой сюрприз на день рождения устроила Оля Полякова для дочки.

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