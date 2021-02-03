Дочь онкобольной Заворотнюк объяснила, почему скрывается информация о состоянии актрисы

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, которая недавно сменила имидж, рассказала в InstaStories, почему не рассказывает о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Многих подписчиков Анны волнует, как сейчас себя чувствует онкобольная Анастасия Заворотнюк. Анна не любит говорить на эту тему и она решила объяснить, почему так тщательно скрывается информация о состоянии Заворотнюк.

"Потому что это очень больно, и я боюсь сотрясать воздух", – написала дочь Заворотнюк.

Анна призналась, что молится, чтобы мама поскорее поправилась. Также девушка поблагодарила тех, кто ее поддерживает и не задает лишних вопросов.

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Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" рассказала, почему перестала общаться с Анастасией Заворотнюк. Также близкий друг Заворотнюк рассказал о лечении актрисы.

Ранее дочь Заворотнюк показала, как сейчас выглядит сын актрисы.