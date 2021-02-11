Дочь Поляковой призналась, какое фото в Instagram мама попросила удалить

Дочь звездного детектива шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оли Поляковой Маша достаточно популярна в Instagram. На свое страничке она любит публиковать фото в купальнике и показать фигуру. В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Маша рассказала, как родители относятся к откровенным снимкам и какое фото пришлось удалить.

Дочь артистки поделилась, что благодаря Instagram она зарабатывает себе на карманные расходы. Конечно же, без хейтеров не обходится. Иногда ее задевают комментарии в соцсетях, но она знает, что главное – не показывать вида.

Наверняка у Маши и ее молодого человека уже есть планы на 14 февраля. А если вы пока не придумали, как провести День влюбленных, у нас есть 14 креативных идей-поздравлений ко Дню святого Валентина.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Вообще это воспринимается довольно болезненно, но главный принцип – не показывать это людям", – рассказала Маша.

И если на слова хейтеров она не обращает внимания, то к своей звездной маме прислушивается. Маша призналась, что не все откровенные фото дочери Оля Полякова одобряет и некоторые приходится удалять.

"Последние фото, там, где моя попа была, мама не одобрила, сказала: удали", – рассказала дочь певицы программе "Зірковий шлях".

Хоть снимок Маша удалила, но он уже успел разлететься по разным страничкам в Instagram и даже стал одним из самым обсуждаемых в прошлом году.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

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