"Докторская" колбаса своими руками: как приготовить деликатесный продукт и сколько это стоит

В Украине с этого месяца запретили кормить учеников классическими рыбными консервами, сосисками и колбасами. Но не стоит расстраиваться и отказываться от любимого продукта, ведь приготовить "докторскую" колбасу можно и дома. Как это сделать и сколько будет стоит – далее в материале.
Откуда взялась "докторская" колбаса?
Родилась "докторская" еще при советах. А точнее – в 30 годах и сразу стала своеобразным символом. Предполагалось, что будут есть ее больные в санаториях и больницах.
По словам доктора технических наук, декана факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Ларисы Баль-Прилипко, докторская колбаса – это очень качественный продукт по государственному стандарту. А готовить ее нужно с говядины, свинины, яиц, молока и специй. Рецепт, казалось бы, несложный. Но придерживаются его украинские производители?
Никакой туалетной бумаги! Что добавляют в колбасы и есть ли там мясо?
Лариса Баль-Прилипко говорит, что применения таких вещей, как туалетная бумага для наполнения – очень дорогое удовольствие. Есть более дешевые – мука, крахмалы, они очень хорошо сочетаются. Дальше все подкрашивают, добавляют ароматы.
Но все же ожидают найти в колбасе мясо. Есть ли оно там, знает врач-диетолог Борис Скачко.
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"Сегодняшние промышленные мясорубки могут измельчить животное до однородного состояния целиком. Измельчается и кожа, и волосы, и кости, и связки, и хрящ. Все это измельчается в однородную массу", – говорит эксперт.
К примеру, тот же крахмал, который недобросовестные производители добавляют в фарш для увеличение объема, может спровоцировать, например, сахарный диабет, болезни сердца, почек и желудка!
Диетолог говорит, что если у человека гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца или пороки сердца, врожденные или приобретенные, либо даже банальная ВСД, тоже могут быть свои "сюрпризы".
Как найти качественную "докторскую" колбасу?
Во-первых, внимательно читайте состав. А еще, смотрите на ценники, потому что, как говорит диетолог, дорогую колбасу из мяса никто не сделает дешевой.
Ради эксперимента корреспондет Любовь Кукла купила три вида "докторской" колбасы за 50, 120 и 300 гривен за килограмм и отправилась с ними в лабораторию. Доктор технических наук Лариса Вацлавовна дешевую подделку видит невооруженным глазом. Она рассказывает, как можно выяснить в домашних условиях, съедобная это колбаса или подделка.
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Необходимо взять раствор йода, который должен среагировать: капаете его на кусок колбасы и если много крахмала, идет реакция, будет изменение окраски. Если в результате через капельку йода ваша колбаса станет чуть ли не черной – это яд.
Итак, чтобы не отравиться "докторской" читаем состав, смотрим на ценники и на срок годности. Хотя здесь куча своих сюрпризов.
Куда девают колбасу после окончания срока годности?
Елена Солнцева, которая ранее работала в торговле, говорит, что какие-то манипуляции с просроченной колбасой происходят на маленьких точках. И если в магазине есть своя кулинария, то большая вероятность, что просроченную колбасу пустят на кой-то салат.
Но это еще не все! Елена рассказала, что просроченную колбасу также возвращают на завод. Там она перерабатывается, перемалывается, добавляется в какой-нибудь свежий фарш, плюс консерванты. И колбаса снова поступает на прилавок свеженькая, новенькая.
Как приготовить "докторскую" колбасу дома: техника приготовления
Золотой шеф-повар Украины Микаэл Ароян говорит, что рецепт колбасы довольно простой.
Что понадобиться:
- свинина,
- телятина,
- яйца,
- молоко,
- специи.
Как готовить?
Замачиваем коллагеновую оболочку, в которой позже будем трамбовать фарш. Затем делаем фарш, после чего его нужно заморозить. Через 2 часа достаем его из морозилки и трамбуем в блендер. Добавляйте яйца, ледяное молоко и специи.
Чтобы заполнить коллагеновую оболочку фаршем, берите специальный шприц и формируйте колбасу. Важно хорошо выбить воздух из коллагеновой оболочки. Концы завязываем.
Дальше запекаем, а потом, в кипяток бросаем – ее нужно еще сварить.
Сколько стоит домашняя "докторская" колбаса?
Чтобы приготовить килограмм "докторской", нам понадобилась телятина – 80 гривен и свинина – 120 гривен. А еще яйца, специи, молоко и коллагеновая оболочка. На все про все – 250 гривен. Почти столько же стоит килограмм хорошей магазинной колбасы. А это еще не высчитывается ваше потраченное время и усилия. Поэтому покупать колбасу или делать ее самостоятельно дома – решение личное.
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