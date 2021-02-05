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Должны знать все! 5 правил по уходу за кожей рук и лица зимой

5 февраля, 13:19

Анна Ковпак

Зима – это большой стресс для нашей кожи

Холодное время и минус за окном сильно сказываются на коже. Особенно сейчас, когда лицо покрыто испарениями от дыхания через маску. Это дополнительно травмирует кожу в морозы. Как уберечь лицо и руки и как носить маску на улице, чтобы не навредить им, рассказала "Сегодня" дерматолог-косметолог Светлана Лысенко.

Сюжет Татьяны Лазарчук, Максима Савченко и Валерия Рябченко Видео: Сегодня

Зима – это большой стресс для нашей кожи лица и рук. Здесь могут быть и покраснение и раздражение и обостриться хронические заболевания кожи. Впрочем выход всегда есть. Ни в коем случае не пренебрегать уходом в холодное время, советуют дерматологи и косметологи, ведь холод вымораживает из верхних слоев влагу и таким образом мы подвергаем нашу кожу помимо стрессового еще и механическому воздействию.

Как правильно ухаживать за кожей зимой: 5 правил

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Домашние маски хорошо ухаживают за кожей / Фото: freepik.com

Чтобы кожа как можно лучше пережила зиму, специалисты называют пять основных правил по уходу:

Ранее мы выяснили, что в Украине все чаще жалуются на аллергию из-за дезинфекторов для рук: как себя обезопасить.

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Источник: Сегодня

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