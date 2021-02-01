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Как приготовить сочные котлеты – 5 рецептов из 3 видов мяса

1 февраля, 16:51

Ирина Маслова

Свиные, куриные, говяжьи – эти котлеты понравятся каждому

Котлеты – любимое блюдо с детства. Тем более когда котлеты домашние и приготовлены с любовью. Самые популярные – это свиные, куриные и говяжьи, очень часто в них добавляют сыр или овощи для сочности, а те, кто придерживается правильного питания, готовят котлеты в духовке. И если вы думаете над тем, чего бы вкусного приготовить на обед, смело жарьте котлеты, не прогадаете. Рецепты ищите ниже.

Котлеты в сметанно-томатном соусе (готовятся в духовке)

Фото: instagram.com/prigotov_so_mnoy/

Ингредиенты


Для соуса


Способ приготовления

  1. Белый хлеб замочить в молоке или воде, отжать. Добавить измельченные чеснок и лук, яйцо, посолить, поперчить и сформировать котлеты.
  2. Запанировать в муке и уложить в смазанную маслом форму, а в середину положить очищенный картофель.
  3. Запекать в разогретой духовке 15 минут, при температуре 220 градусов.
  4. Для соуса смешать все ингредиенты.
  5. Залить соусом и поставить в духовку на 20 минут.
  6. Украсить зеленью.

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Котлеты из индейки

Фото: instagram.com/sonya__bakery/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сливочное масло положить в морозилку минут на 20-30.
  2. Хлеб (мякиш) залить молоком.
  3. Через мясорубку пропустить фарш, лук. Соединить с хлебом (немного отжать).
  4. Вымесить фарш, посолить, поперчить
  5. Масло из морозилки быстро натереть на крупной терке. Добавить в фарш и все размешать.
  6. Сформировать куриные котлеты и обвалять в муке.
  7. На хорошо разогретую сковороду влить растительное масло, дать ему нагреться и выложить котлеты. Обжарить до румяной корочки. Сковороду крышкой не накрывать.

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Котлеты из говяжьего фарша (с манной крупой)

Фото: instagram.com/testo_k_mestu/

Ингредиенты


Способ приготовления

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  1. Залить манную крупу горячей водой, чтобы вода покрывала ее. Дать ей постоять в течении 5-7 минут, чтобы она разбухла.
  2. Мелко нарезать луковицу.
  3. Манку выжать, чтобы убрать лишнюю жидкость.
  4. К фаршу добавить измельченный лук, соль, черный перец, паприку, разбухшую манную крупу и перемешать.
  5. Сформировать котлеты и выложить на смазанную форму подсолнечным маслом.
  6. Отправить котлеты в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Выпекать по 20 минут с каждой стороны.
  7. Обжарить лук с морковкой на подсолнечном масле. После того, как они обжарятся, добавить немного воды и протушить 15 минут.
  8. Готовые котлеты выложить на обжаренные лук и морковь, тушить еще 20 минут.

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Куриные котлеты с йогуртовым соусом

Фото: instagram.com/nyamnyam.ka/

Ингредиенты

Для соуса

Способ приготовления

  1. Капусту нашинковать, лук нарезать полукольцами, морковь натереть. Обжарить, поперчить добавить измельченный чеснок.
  2. Измельчить мясо и смешать с овощами, добавить специи, соль.
  3. Сформировать котлеты и обвалять в муке.
  4. Жарить на оливковом масле.
  5. Смешать все ингредиенты для соуса, подавать с котлетами.

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Котлеты из свинины с сыром

Фото: instagram.com/cakes_lyudmila_shield/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Фарш посолить, поперчить, добавить специи. Разбить яйцо, перемешать.
  2. Сыр нарезать ломтиками и положить внутрь будущих котлет.
  3. Выложить в форму и выпекать при 180 градусах 35 минут.

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Секреты приготовления котлет

  1. Чтобы котлеты не разваливались при жарке, добавьте немного размоченного хлеба, в молоке или сливках.
  2. Вместо хлеба можно использовать только жирные сливки.
  3. Лук тоже скрепляет фарш. Перед тем, как добавлять его в фарш, поджарьте до мягкого состояния на сливочном масле.
  4. Чтобы фарш не разваливался, в него можно добавлять жир – 30 г на каждые 100 г мяса. Жир вытопится при жарке, а котлета останется сочной.
  5. Также для прочности котлет можно добавить 10 мл газированной воды на 100 г фарша. Это сделает мясо мягким и воздушным.
  6. Главное для сочности будущих котлет – отбивать фарш ладонями во время вымешивания.

Здесь узнаете о том, как приготовить идеальные яйца пашот.

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