Домашний бармен: какие девайсы нужны, чтобы делать коктейли дома

Если вы планируете делать коктейли дома, то знайте – одного бокала не хватит. Особенно, если вы еще с тех любителей барной культуры, практикующих в один день выпить "Маргариту", а в другой – попытаться повторить один из авторских коктейлей по рецептам из YouTube. Поэтому, вам нужен барменский инвентарь и коктейлям дома быть.

Не пугайтесь, их всего восемь. Конечно, можете и весь барменский арсенал собрать. Но для домашнего бара хватит и этого. Кстати, в конце статьи мы посчитали сколько ориентировочно надо потратить на все эти "штучки".

Шейкер

Но куда же без него, правда? С его помощью мы будем смешивать ингредиенты (грациозно, как в барах это делают бармены). Также он выполняет функцию охлаждения, так как добавляя лед в шейкер мы меняем температуру напитка. Рекомендуем вам выбрать шейкер коблер с фильтром, он будет удобен для использования дома.

Шейкер / Фото: Pinterest

Ориентировочная цена бюджетного – около 300 гривен.

Барная ложка

Надеемся, вы не собирались юзать обычную ложку из кухни. Выберите лучше специальную – с длинной спиральной ручкой, которой будет удобно перемешивать смесь и доставать до дна посуды. Найдете разную по длине – до 50 см, выбирайте ее, учитывая размер шейкера.

Барная ложка / Фото: скриншот

Ориентировочная цена – 100 гривен.

Cтрейнер

Cтрейнером вы будете "отсеивать" крупные частицы из коктейля – фрукты, лед или пенку. Выбирайте исключительно хавторн-стрейнер – сито с пружиной. Потому что его конкурент, джулеп, менее практичный. Но говорят, если выбрал шейкер коблер, то и сито не пригодится.

Стрейнер / Фото: 80 proof

Ориентировочная цена бюджетного – 150 гривен.

Джигер

В двух словах джигер – мерный стакан, который состоит из верхней и нижней частей различных объемов. С ним вам будет легко придерживаться пропорций от которых зависит конечный результат коктейля. Без этой "штуки" никак, конечно, если вы не собираетесь делать коктейль "на глаз". Потому что в каждой рецептуре важно соблюдать указанные пропорции.

Джигер / Фото: tarkus.com

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Ориентировочная цена бюджетного - 200 гривен.

Соковыжималка

Здесь все понятно! Некоторые коктейли не обходятся без свежевыжатого сока. Но если вы не хотите покупать електронную соковыжималку – выберите ручную, она бюджетней.

Cоковыжималка / Фото: rozetka.com.ua

Цена – 130 гривен. А если хотите дороже, то обратите внимание на вариант с прессом – цена около 300 гривен.

Мадлер

Мадлер – это пестик. В народе сравнивают его с чеснокодавкой. Потому что бармены тоже давят продукты, но для коктейлей, например базилик. Вещь не обязательная, но рекомендуется. Обратите внимание, что карантин "затягивается" и вероятность остаться без открытого бара в городе – реальная. Поэтому "стартовый пакет" бармена дома вам пригодится.

Мадлер / Фото: скриншот

Ориентировочная цена бюджетного – 100 гривен.

Формы для льда

Без добавления льда коктейль – не коктейль. Поэтому запасайтесь им, потому что во время приготовления коктейлей льда надо побольше. А если хотите красивую подачу – приобретите ведерко с металлическими щипцами, или лопаткой.

Ориентировочная стоимость за 1 силиконовую форму – 50 гривен.

Файн-стрейнер

"Опять какое-то непонятное слово", – скажете вы, но по факту – это аналогичное домашнему маленькое сито. Вы можете именно его и приобрести, желательно, чтобы в нем были маленькие отверстия.

Cтрейнер / Фото: Pinterest

Ориентировочная цена бюджетного – 50 гривен.

Посчитаем затраты

Словом, в 1000 гривен мы не уложились, получилось 1080 гривен за домашний инвентарь бармена. Но это и не много, к примеру в баре вам придется лишь за 4-5 коктейлей заплатить такую ​​сумму. А дома вы будете пользоваться этой подборкой и улучшать свои барменские навыки.

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