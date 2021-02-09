Домашняя пицца: 5 начинок как в пиццерии

Около 80% людей по всей планете, не раздумывая, называют пиццу своим любимым блюдом. Почему? Потому что у каждого из нас есть выбор – какую именно пиццу съесть. Кто-то любит классическую "Маргариту", кому-то хочется всегда "Четыре сыра", а кто-то обожает своеобразный вкус "Гавайской". Если вы думали, что за вкусной пиццей нужно обязательно идти в пиццерию, то это не так. Традиционные начинки можно приготовить и дома. Они, кстати, могут быть ничем не хуже и даже наоборот. В подборке рецептов есть бонус – рецепт начинки для пиццы-валентинки – прекрасный вариант для тех, кто планирует провести 14 февраля по-особенному.

Пицца "Маргарита" (королева среди пицц)

Фото: instagram.com/anna_shuster8/

Ингредиенты (по вкусу)

Сыр моцарелла

Сыр твёрдый

Красные или розовые томаты

Оливковое масло

Базилик (свежий)

Соль, перец

Соус "Наполи"

Лук репчатый

Стебель сельдерея

Чеснок

Масло подсолнечное – 2 ст. л

Томатная паста – 3 ст. л

Соль

Уксус бальзамический – 1 ч. л

Орегано сушеный

Способ приготовления

Лук, чеснок, сельдерей нарезать и обжарить в глубокой сковороде с маслом. Добавить томатную пасту, немного воды, протушить 15 минут. Взбить блендером. Добавить по вкусу бальзамический уксус, соль, немного сахара. На основу выложить соус и распределить по пицце, не доводя 2 см до края. Затем выложить тертый сыр и нарезанные помидоры. Сверху – моцареллу Готовую пиццу смазать оливковым маслом, украсить базиликом.

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Пицца с запеченной курицей и грибами

Фото: instagram.com/berrycakess77/

Ингредиенты

Соус блю чиз, майонез с оливками, средиземноморский соус – по 1 ст. л

Запеченное куриное филе – 150 г

Помидоры черри – 8 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Моцарелла круглая – 8 шт.

Шампиньоны – 8 шт.

Сыр бри – 30 г

Базилик

Способ приготовления

Черри и моцареллу нарезать пополам. Бри и болгарский перец – полосками. Для соуса смешать все ингредиенты. Смазать соусом основу, выложить курицу, помидоры, перец, порезанные шампиньоны, сверху – сыр. Готовую пиццу украсить базиликом.

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Пицца с ветчиной и сыром

Фото: instagram.com/kleo_mznak/

Ингредиенты

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Ветчина – 100 г

Сыр – 100 г

Оливки черные без косточек – 140 г

Томатный соус -5 ст. л

Растительное масло – 1 ч. л

Итальянские сухие травы

Способ приготовления

Смазать основу томатной пастой и посыпать сухими итальянскими травами. Выложить тертый сыр, нарезанную ветчину и оливки. Сверху посыпать сыром. Выпекать до готовности.

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Пепперони (салями) и сыр

Фото: instagram.com/fatkulina_irina_b/

Ингредиенты

Сыр – 100 г

Салями – 80 г

Кетчуп – 1 ст. л

Итальянские травы – 1 ч. л

Помидоры черри – 5 шт.

Базилик

Способ приготовления

Сыр нарезать на небольшие кусочки или натереть на крупной терке. Солями нарезать на кружочки. Томаты – пополам. Смазать кетчупом и присыпать смесью сушеных трав и сыром. Затем выложить солями, черри и снова присыпать сыром. Украсить базиликом.

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Пицца-валентинка

Фото: instagram.com/lunch_and_dessert/

Ингредиенты для начинки (по вкусу)

Лук

Чеснок

Томатная паста

Лавровый лист

Базилик

Сахар

Черный молотый перец

Начинка

Куриное филе

Специи для курицы

Твердый сыр

Шпинат

Моцарелла

Красный перец

Способ приготовления

Мелко нарезать лук, чеснок и пару минут обжарить на сковороде. Добавить томатную пасту и немного воды, до приобретения консистенции кетчупа. Положить в соус лавровый лист, базилик, черный перец, сахар. Перемешать. Нарезать маленькими кубиками куриное филе, красный перец, моцареллу. Натереть сыр. Обжарить куриное филе на сковороде в оливковом масле с любимыми специями. Раскатать тесто в форме сердца. Лучше, если у вас есть разъемная форма в виде сердца. Смазать основу соусом, выложить курицу, тертый сыр, моцареллу. Готовую пиццу украсить шпинатом.

Здесь узнаете, как правильно есть пиццу по этикету.