Версія українською
$ 27,67
33,26

Домашняя пицца: 5 начинок как в пиццерии

9 февраля, 13:51

Ирина Маслова

Вкусные рецепты начинок плюс бонус – пицца в форме сердца ко Дню святого Валентина

Около 80% людей по всей планете, не раздумывая, называют пиццу своим любимым блюдом. Почему? Потому что у каждого из нас есть выбор – какую именно пиццу съесть. Кто-то любит классическую "Маргариту", кому-то хочется всегда "Четыре сыра", а кто-то обожает своеобразный вкус "Гавайской". Если вы думали, что за вкусной пиццей нужно обязательно идти в пиццерию, то это не так. Традиционные начинки можно приготовить и дома. Они, кстати, могут быть ничем не хуже и даже наоборот. В подборке рецептов есть бонус – рецепт начинки для пиццы-валентинки – прекрасный вариант для тех, кто планирует провести 14 февраля по-особенному.

Пицца "Маргарита" (королева среди пицц)

Фото: instagram.com/anna_shuster8/

Ингредиенты (по вкусу)

Соус "Наполи"

Способ приготовления

  1. Лук, чеснок, сельдерей нарезать и обжарить в глубокой сковороде с маслом. Добавить томатную пасту, немного воды, протушить 15 минут. Взбить блендером.
  2. Добавить по вкусу бальзамический уксус, соль, немного сахара.
  3. На основу выложить соус и распределить по пицце, не доводя 2 см до края.
  4. Затем выложить тертый сыр и нарезанные помидоры. Сверху – моцареллу
  5. Готовую пиццу смазать оливковым маслом, украсить базиликом.

Читайте также: Кесадилья – лепешка с характером, которую стоит научиться готовить

Пицца с запеченной курицей и грибами

Фото: instagram.com/berrycakess77/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Черри и моцареллу нарезать пополам. Бри и болгарский перец – полосками. Для соуса смешать все ингредиенты.
  2. Смазать соусом основу, выложить курицу, помидоры, перец, порезанные шампиньоны, сверху – сыр.
  3. Готовую пиццу украсить базиликом.

Читайте также: Пампушки: 5 вкусных рецептов и секреты приготовления

Пицца с ветчиной и сыром

Фото: instagram.com/kleo_mznak/

Ингредиенты

Реклама

Способ приготовления

  1. Смазать основу томатной пастой и посыпать сухими итальянскими травами.
  2. Выложить тертый сыр, нарезанную ветчину и оливки. Сверху посыпать сыром.
  3. Выпекать до готовности.

Читайте также: Сочные и сытные шведские фрикадельки: готовим в мультиварке

Пепперони (салями) и сыр

Фото: instagram.com/fatkulina_irina_b/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сыр нарезать на небольшие кусочки или натереть на крупной терке. Солями нарезать на кружочки. Томаты – пополам.
  2. Смазать кетчупом и присыпать смесью сушеных трав и сыром.
  3. Затем выложить солями, черри и снова присыпать сыром.
  4. Украсить базиликом.

Читайте также: 5 салатов с семгой на любой вкус: рецепты с фото

Пицца-валентинка

Фото: instagram.com/lunch_and_dessert/

Ингредиенты для начинки (по вкусу)

Начинка

Способ приготовления

  1. Мелко нарезать лук, чеснок и пару минут обжарить на сковороде. Добавить томатную пасту и немного воды, до приобретения консистенции кетчупа.
  2. Положить в соус лавровый лист, базилик, черный перец, сахар. Перемешать.
  3. Нарезать маленькими кубиками куриное филе, красный перец, моцареллу. Натереть сыр.
  4. Обжарить куриное филе на сковороде в оливковом масле с любимыми специями.
  5. Раскатать тесто в форме сердца. Лучше, если у вас есть разъемная форма в виде сердца.
  6. Смазать основу соусом, выложить курицу, тертый сыр, моцареллу. Готовую пиццу украсить шпинатом.

Здесь узнаете, как правильно есть пиццу по этикету.

Новости на эту же тему:

Салат с креветками: 5 рецептов легкой и полезной закуски Гид по хлебным тостам — какими бывают и какой самый полезный Как едят 10 видов сыров в 5 разных странах Простые рецепты на 14 февраля: 5 блюд в виде сердца 6 идей для романтического ужина на День святого Валентина
пицца рецепт начинки

Реклама

Новости партнеров

Кабмін змінив правила проходження військової служби
Куди зникла дружина Януковича? Впадете, коли дізнаєтеся
Ани Лорак показала, ради кого вернулась в Украину