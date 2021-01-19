DOROFEEVA стала первой украинской певицей, установившей миллионный рекорд на Spotify

Менее чем за два месяца ее дебютный трек прослушали миллион раз

Украинская певица Надя Дорофеева, которая после распада группы "Время и Стекло" выступает под именем DOROFEEVA, установила рекорд на стриминговом аудиосервисе Spotify.

Надя стала первой артисткой из Украины, чью песню прослушали миллион раз менее чем за два месяца. Об этом Дорофеева сообщила на своей странице в Instagram.

"У песни gorit уже более 1 млн прослушиваний на Spotify меньше чем за два месяца. И, как оказалось, это лучший результат для украинского артиста", – написала Надя.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva Реклама

Отметим, что свою первую сольную песню gorit Надя представила в ноябре прошлого года. Многим ее поклонникам понравился трек, однако из-за клипа на песню возник скандал в Сети, после которого Потапу, продюсеру Нади, пришлось приносить извинения.

Но не только некоторые фрагменты клипа Нади возмутили украинцев. Много кто начал сравнивать песню с другими композициями, обвиняя Дорофееву в плагиате.