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Дорофеева выпустила дерзкое live-видео на свой матерный трек

11 марта, 19:02

Элина Пелешенко

Поклонники уже оценили видео

Надя Дорофеева, которая на днях выпустила матерный трек о безответной любви, представила live-версию скандальной песни a tebe. Видео появилось на YouTube- канале певицы.

Благодаря live-версии каждый может почувствовать себя на концерте. В новом видео певица предстала в топе и брюках с высокой талией.

Но этом сюрпризы от певицы для поклонников не заканчиваются, уже 19 марта Дорофеева представит свой первый мини-альбом dofamin. А на своем YouTube- канале будет выпускать mood-видео на live-версии всех пяти треков.

"Первая видеоистория из dofamin – a tebe… Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки", – сказано в описании под видео.

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Новое видео поклонники уже успели оценить.

"Клип намного круче чем у песни "gorit" ,"Спасибо за интересную видеоработу", "Класс. Современно", "Как же это красиво", "Кажется, лайв даже круче!" – написали в Сети.

Ранее Надя Дорофеева рассказала о секретном чате с Монатиком.

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