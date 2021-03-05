"А тебе по**й": DOROFEEVA выпустила новый трек о безответной любви

Надя Дорофеева, которая расплакалась на "Голосі країни 11", порадовала поклонников выходом нового трека. Песня a tebe… появилась в YouTube-канале певицы утром в пятницу. Слушайте новинку ниже.
Песня a tebe… – это сингл из дебютного мини-альбома DOROFEEVA, который получил название dofamin. Релиз EP ожидается в этом году.
"Случай из a tebe… знаком практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена по уши... Но ты не жалеешь, что когда-то сказала ему "да", – рассказала о треке Надя.
В комментариях фанаты Дорофеевой высказались о новом хите.
- "Дорофеева, это офигенно, умница, трек просто супер! Ты молодец, продолжай"
- "Надюша, это же нереально"
- "У Нади достаточно сильный голос, красивый тембр. Надеюсь клип не будет акцентирован на голой жопе. Хочется души, а не тела"
- "Ожидалось что-то лучше. Сколько пафоса было с куплетом, а в реальности просто(((", – пишут слушатели.
Напомним, что ранее Алина Гросу в новом клипе показала любовь с российским актером Полянским.