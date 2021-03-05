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"А тебе по**й": DOROFEEVA выпустила новый трек о безответной любви

5 марта, 10:09

Инна Петрова

Это второй сольный трек певицы после распада "Время и Стекло"

Надя Дорофеева, которая расплакалась на "Голосі країни 11", порадовала поклонников выходом нового трека. Песня a tebe… появилась в YouTube-канале певицы утром в пятницу. Слушайте новинку ниже.

Песня a tebe… – это сингл из дебютного мини-альбома DOROFEEVA, который получил название dofamin. Релиз EP ожидается в этом году.

"Случай из a tebe… знаком практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена по уши... Но ты не жалеешь, что когда-то сказала ему "да", – рассказала о треке Надя.

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В комментариях фанаты Дорофеевой высказались о новом хите.

Напомним, что ранее Алина Гросу в новом клипе показала любовь с российским актером Полянским.

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песня Надя Дорофеева

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